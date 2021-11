Kateřina Konečná s Kristýnou Melnikovovou u panelu věnovaného její mrtvé přítelkyni. FOTO – Richard KNOT

Mír – základní slovo každého z nás

Vernisáž velice smutné výstavy proběhla v Galerii a. s. Futura, v Praze. Válečná zpravodajka Kristýna Melnikovová zde pod názvem »Pod palbou války« představuje fotografie z válek na Donbasu a mezi Arménií a Ázerbájdžánem v Náhorním Karabachu.

»Jsem ráda, že zde můžu přivítat vojenskou žurnalistku Kristýnu Melnikovovou, která přijala mé pozvání, a mohu jí zahájit tuto výstavu. Já osobně po celou svou politickou kariéru kritizuji zejména vojensko-průmyslový komplex jako součást tohoto systému a jako politik jednoznačně zastávám a bráním mír a odsuzuji jakékoliv válečné hrozby. Je smutné, že se dnes musíme na této výstavě dívat na to, jak obyčejní lidé jsou válkou postiženi, a to napříč generacemi. Žijeme v jednadvacátém století a kolem nás neustále propukají menší i větší válečné konflikty. Uvidíte zde válku na Donbasu a v Náhorním Karabachu. Tisíce lidských osudů se upíná ke všem, kdo jim mohou nějak pomoci a zastavit ta nesmyslná válečná tažení,« řekla při zahájení předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

»Doslova před pár hodinami byli následkem úderu ukrajinského dronu zraněni tři civilisté. Agresorské země nějakým záhadným způsobem snadno najdou společný jazyk a vytvoří nebezpečnou konfiguraci nové evropské světové války. Ukrajina tedy nejen nakoupila drony z Turecka, ale také založila jejich výrobu na svém území a triumfálně deklarovala záměr použít je na Donbasu, což se stalo minulý týden. Stejné drony byly používány v neuznané Republice Arcach, kde jsem působila během třetí karabašské války. A oči lidí, kteří se ukrývali ve sklepě před ostřelováním ázerbájdžánských dronů ve Stěpanakertu, se příliš neliší od výrazu očí lidí, kteří se před nimi skrývají na Donbasu,« uvedla Melnikovová s tím, že výstava nemá žádnou konkrétní koncepci. »Protože nejsem fotograf, ale píšící novinář. Zde jsou shromážděny mé reportážní práce o těchto dvou válkách, které tak či onak mohou odrážet to, co se děje. Jsou to portréty milicí Donbasu a Arcašské armády, fotografie civilistů, kteří byli každý den nuceni bojovat o přežití. Nejdůležitější závěr, ke kterému jsem při práci v těchto válkách dospěla, je, že trpí ti nejslabší, nejchudší, nevinní a především ti, kteří nemohou válce uniknout, často nejen z ideologických, ale i ekonomických důvodů. Není proto náhodou, že se moje první výstava koná v budově Komunistické strany Čech a Moravy. Válka je třídní historie. Ve válce vždy nejvíce trpí ti nejchudší a nejslabší, ať už se to týká lidí nebo států,« dodala.

Zvlášť upozornila na dvanáctý panel, který věnovala své přítelkyni. Té ve válce zemřel přítel a jí v 35 letech následně praskla aorta. »Zde na fotografiích vidíte mnoho tváří, které už nejsou bohužel mezi námi, a jsou to nejenom vojáci, ale i obyčejní lidé, a dokonce děti. Nesmírně si vážím Kristýny a její odvahy přinášet z konfliktů reportáže a fotografie a ukázat, v jak různých situacích lidé mohou žít. Lidé, kteří nic nezavinili, poctivě pracují, chtějí žít ve štěstí a zdraví. Všichni musíme dělat všechno pro to, abychom maximálním způsobem zamezili těmto válkám a lidským tragédiím. A proto, až si prohlédnete tuto výstavu, informujte naši společnost, kde to je jen možné. Věřím, že mír je slovo, které je základní slovo každého z nás, a mám obrovské přání, abychom se tu za pár let setkali nad výstavou fotek ze stejných míst, ale po rekonstrukci. Z míst, kde si budou děti v klidu hrát, kde nikdo nebude mít strach,« uzavřela Konečná.

Kurátor výstavy Roman Blaško pak doplnil, že v týdnu proběhnou společně s digitální verzí výstavy besedy v Jihlavě nebo Kroměříži.

(zmk)