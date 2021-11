Václav Klaus? Kdo to je?

Slovní přestřelka mezi bývalým prezidentem Klausem a na předsednictví v Poslanecké sněmovně aspirující Markétou Pekarovou Adamovou přerostla v urážku. Václav Klaus si totiž dovolil na její adresu, když se dozvěděl, že se má stát příští předsedkyní, říci v ironii, že je »Bezvadná. Bezvadná. Ona byla vždycky můj kůň a já myslím, že si v této funkci povede velmi zdárně. Protože z ní – z jejích očí a tváře – čiší zlo. Myslím, že je tam kondenzované…«

Kandidátka na jednu z nejvyšších státních funkcí reagovala replikou: »Václav Klaus? A to je kdo?«

Seznamem za to byla v podstatě pochválena, no řekněte, jak si jinak vysvětlit slova o tom, že »vzala slova exprezidenta s humorem«? Nelze se ovšem divit, Seznam patří do »zájmové skupiny« nejpravicovějších částí naší společnosti a tedy i TOP 09. Tím nechci exprezidenta Klause zařazovat mezi ty liberálnější stoupence kapitalismu či dokonce středové politiky. To, co připustil v devadesátých letech, kdy se tzv. zhaslo, se jednou stejně zúročí. V tomto případě se však stavím plně na Klausovu stranu.

Paní Pekarovou Adamovou znám stejně jako Václav Klaus pouze z televizní obrazovky. A vždy, potvrzuji, kdykoli se jí na něco zeptali a dostalo se to až k nám, divákům před obrazovkou, sršela z jejího pohledu nenávist. Babiš, vládní opatření, vláda sama, komunisté, minulý režim, ač ho vlastně zná jenom z doslechu, protože když přišel Listopad ještě ani nechodila do základní školy, – to všechno jsou samí její nepřátelé, které její pohled, kdyby mohl zapálit, by spálil na místě. Tak to nevnímám já, stoupenkyně socialistických myšlenek, ale i, podle svého vyjádření, bývalý prezident.

Co o ní víme? Pár informací z internetu. Nemíním je opakovat. Známe i její názory vyslovené v souvislosti s koronavirem. Byly vstřícné směrem k těm, kteří vládní opatření odmítali. Mohli jsme si zapamatovat i její kritiku Babišovy vlády kvůli tomu, že jsme nepřijali mladé uprchlíky z utečeneckých táborů a tím neodlehčili zemím, které je musí přijímat. Mohli jsme slyšet její názor na okupaci z let 1939 až 1945, že protektorát bylo vlastně autonomní zřízení. Lze si to vyložit, jako že jsme do koncentráků a plynových komor naháněli nepohodlné, židy a další sami? Že těch tři sta šedesát tisíc mrtvých, Lidice a Ležáky, jsme vyvraždili my? A co tvrzení, že Rusko je pro nás větší hrozbou než okupace nacistickým Německem? Proto podporovala svržení pomníku maršála Koněva týmem jejího stranického kolegy starosty Prahy 6 Koláře, které vlastně nastartovalo naše diplomatické roztržky s Ruskem, jehož vojáci byli kdysi mezi těmi, co osvobodili naši republiku.

Arogantní reakce na slova Václava Klause ji charakterizují, stejně jako celou její pidistranu, která, pokud by se nepřimkla k ODS a lidovcům, by se zřejmě ani do Poslanecké sněmovny nedostala. V krátké době bude ovšem předsedkyní Sněmovny a už dnes myslí, že patří mezi superhvězdy. Proto si dovoluje i takové repliky, jako je ta »Václav Klaus? A to je kdo?« Na rozdíl od ní, na jejíž jméno se brzy po tomto volebním období zřejmě zapomene, Václav Klaus, osobně ho nemusím, bude navždycky zapsán jako český prezident.

Růžena DOMOVÁ