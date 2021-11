Nešlo jen o hidžáb

Devátý díl televizního seriálu Ochránce se pokusil řešit skutečně výbušné téma, jež se sice už našeho školství také dotklo, ale tady v seriálu bylo pojato mnohem šířeji a snažilo se pospojovat příběh s problematikou »lidských práv«, a dokonce se vztahem generací zastupovaných vedením jedné zdravotnické školy a jejích žáků. Vítězem, alespoň tím morálním, v onom televizním podání byla dívka, která začala ve škole nosit hidžáb a odmítla ho sundat. A studenti? Brzy střet »pochopili«, tedy v tom televizním příběhu, jako boj o »lidská práva« a »svobodu« a postavili se za ni. Šlo o jakousi parafrázi skutečného případu, z něhož také vítězně vyšla škola, i když tam svou roli hrály především jiné souvislosti.

Jde mně však o onen televizní příběh, který ostatně ukázal i kus života muslimské enklávy žijící u nás na severozápadě země. Mám na mysli onen úklid studentů. Ale to je jiná kapitola. Tady byl řešen případ nošení hidžábu v naší sekularizované škole. Smějí mít dívky právo nosit do výuky tento náboženský symbol, nebo nesmějí? Ve Francii, Švýcarsku jsou hidžáby ve školách zakázány. A u nás? Byl vysloven i protiargument, že dívky ve třídě nosí na krku křížky a to je také náboženský symbol. Proč tedy ne hidžáb nebo další náboženské oděvy muslimských dívek a žen?

Především - v naší vlasti křížek jako ozdoba už dávno není náboženským symbolem. A navíc nejde jen o proklamaci křesťanské víry. Dávno před přibitím Krista na kříž Crassus nechal kolem cesty Via Appia ukřižovat na 6000 otroků, kteří nepadli v poslední Spartakově bitvě. To bylo v roce 71 před naším letopočtem a o Ježíši tehdy nikdo nic nemohl vědět. Křížek je, chcete-li, výrazem utrpení, ale hlavně má zajímavý tvar, a že by ho na krku nosily jen věřící dívky, se dá v málo věřící zemi, jako jsme my, pochybovat.

Hidžáb je však jasným vyjádřením sounáležitosti k jedné víře. Zároveň výrazem podřízenosti žen. Pokud by tomu bylo jinak, muslimští muži by museli nosit také nějaké zcela viditelné označení. Nic takového však není. Ti mají naprostou svobodu, jak v oblékání, tak v chování a rozhodování.

Suma sumárum, v sekulárním státu, jakým je Česká republika, platí, že náboženství do státních škol nepatří. A promítaný díl Ochránce, zabývající se touto problematikou, to nedokázal vysvětlit. Naopak naznačil nám, že údajná svoboda jedince je víc než práva druhých či společnosti, pokud se střetnou s onou svobodou jedince nebo i víry, tedy než zákon a pořádek, i když v tomto díle ještě »zvítězil zákon«.

Jaroslav KOJZAR