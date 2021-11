»Pod palbou informační války«

Na pozvání europoslankyně a předsedkyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné přijela do České republiky ruská válečná novinářka Kristýna Melnikovová, která zde představila fotografie z válečných situací, o kterých nás hlavní mediální proud odmítá podrobně informovat. Kateřina Konečná také zahájila vernisáž výstavy fotografií této novinářky, kterou jsme nazvali »Pod palbou války«.

Smyslem výstavy ovšem není nic jiného, ​​​​než ukázat utrpení obyčejných lidí, kteří prostě žijí v místech válek. A zároveň je také nutné připomenout otázky, proč jsou v 21. století někde vůbec nějaké války, proč se tyto konflikty neřeší diplomaticky...? Prostě výstava je antiválečné varování před naprosto zbytečným zabíjením lidí, ať už to jsou vojáci, civilisté nebo dokonce ženy a děti.

A ejhle, máme tu u nás i informační válku, což se dočtu na jednu webovou nástěnce, která se snaží celou výstavu a její smysl shodit tím, že chce autorku znevěrohodnit. Pro představu autorky je »nezávislá« prounijní Ingrid Romancová, která uvedla: » Na sociálních sítích se přátelí s teroristy z Donbasu, propaguje jejich válečnou aktivitu na okupovaných územích Ukrajiny, přesto bude mít v pražské Galerii Futura vernisáž jako válečnou zpravodajku na Donbase nazvanou ‚Pod palbou války'. Kdo je válečná zpravodajka Kristina Viktorovna Melnikova? Na Ukrajině je jasno. Centrum Mírotvůrce má Kristinu Melníkovou zařazenu v seznamech Očistce od 21. září 2017. Viní ji z opakovaného nezákonného překročení státní hranice Ukrajiny, ze spolupráce s teroristickými organizacemi, za účast na propagandistických aktivitách Ruské federace proti Ukrajině. V závěru řadu schvaluje okupaci Autonomní republiky Krym, kterou OSN a jiné organizace včetně MZV ČR označují za okupaci.«

Tak se tedy ptám: Od kdy novinář, který má povinnost informovat, a dokonce nasazuje ve válkách i vlastní život, je nějaký viník něčeho? To je jen účelová spekulativní interpretace paní Ingrid Romancové, která naopak odmítá komentovat věci objektivně, a možná se názory staví do řady těch, které války způsobují. Každý máme právo na názor a mám ho i já, a dokonce i Kristýna. A nejsme to my, kdo by zakazoval přispívat těmito informacemi do společnosti. Ať si udělá společnost názor svůj vlastní. Protože i naše veřejnost je, ať chce nebo ne, pod palbou války.

Roman BLAŠKO