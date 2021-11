Ilustrační FOTO - Pixabay

SR: odborníci kritizují konzervativní poslance

Slovenští odborníci kritizovali návrh na zpřísnění podmínek vykonávání interrupcí z dílny konzervativní skupiny poslanců, který sněmovna už schválila v prvním čtení. Stávající pravidla označili po jednání na zdravotnickém výboru slovenského parlamentu za moderní.

Předloha, o které by slovenští poslanci měli definitivně rozhodnout na některé z příštích schůzí parlamentu, prodlouží čekací lhůtu na vykonání interrupce. Nově by se tak mělo stát nejdříve po čtyřech dnech od chvíle, co lékař odešle národnímu centru zdravotnických informací hlášení o poučení ženy o zákroku či například o možnosti absolvovat utajený porod. To by znamenalo zdvojnásobení lhůty, která se nemá uplatňovat pro případ bezprostředního ohrožení zdraví nebo života ženy. »Omezení přístupu k interrupcím je špatné. Tyto zákony se u nás objevují pravidelně. Nikdy předkladatelé nekonzultovali odbornou společnost ohledně jejich účelnosti. Stávající legislativní úpravy výkonu interrupcí jsou moderní a dobré,« řekl prezident Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti Martin Redecha. Dodal, že skutečnou pomocí ženám by bylo povolení používání tzv. potratové tabletky.

Podle soudního lékaře Petera Kováče návrh zákona vytváří stav nejistoty a v praxi povede k tomu, že gynekologové z hlediska vlastní právní jistoty zmíněné zákroky vykonávat patrně nebudou. Důvodem je hrozba, že při nedodržení zákonem předepsaných podmínek by jim hrozilo trestní stíhání. Hlavní odborník ministerstva zdravotnictví pro gynekologii a porodnictví Miroslav Borovský označil interrupci za krajní řešení, ve společnosti by podle něj měla být dostupná antikoncepce a sexuální výchova. Vyslovil se za zrušení už nynější čekací lhůty na interrupci po poučení lékařem. »Už dnešní systém, kdy se čeká 48 hodin, je zbytečný,« řekl.

Návrh zákona předpokládá také poskytování nového státního příspěvku rodičům pro případ, že se jim narodí zdravotně postižené dítě. Ženy zase při neplánovaném těhotenství získají nárok na nouzové ubytování. Zakázána má být reklama na interrupce, které se podle návrhu už nebudou označovat jako umělé přerušení těhotenství ale jeho umělé ukončení. Proti připravovaným změnám dlouhodobě vystupuje liberální skupina koaličních poslanců, která je v menšině a která dříve neuspěla s návrhem, aby v zemi byla zavedena potratová tabletka. Podle šéfky zdravotnického výboru slovenského parlamentu za liberální stranu Svoboda a solidarita Jany Bittóové Cigánikové chystaná úprava zákona omezí přístup k interrupcím.

Loni slovenská sněmovna podobnou předlohu odmítla, poslanci v minulosti nepodpořili ani výrazné ztížení přístupu žen k umělému přerušení těhotenství. V současnosti mohou ženy na Slovensku požádat o interrupci do 12. týdne těhotenství a bez omezení při ohrožení svého zdraví a života či v případě genetické poruchy plodu; stejná praxe je i v ČR. Počet interrupcí na Slovensku dlouhodobě klesá.

