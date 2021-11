Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Guantánamo. Vězení USA není prázdné

Armáda Spojených arabských emirátů (SAE) přepravila v minulém týdnu do Jemenu 12 Jemenců zadržovaných v minulosti na americké základně Guantánamo za údajné teroristické aktivity. Agentura Reuters s odvoláním na jemenské úřady a jednoho právníka napsala, že v Jemenu budou tito lidé, proti nimž USA nikdy nevznesly žádné obvinění a nepostavily je před soud, propuštěni.

Dvanáct mužů patřilo ke skupině osmnácti Jemenců a jednoho Rusa, které Spojené státy americké mezi lety 2015 až 2017 převezly z Guantánama do věznice v SAE. Původně byli tito lidé zatčeni v Afghánistánu a v Pákistánu v rámci amerického tažení proti teroristům po útocích v USA v září roku 2001. Šest Jemenců z této skupiny bylo odvezeno do Jemenu již v červenci a ti už byli propuštěni na svobodu.

Propuštění s odškodněním

Na konci minulého měsíce vojenské letadlo Spojených arabských emirátů dvanáct Jemenců dopravilo do Mukally v jihojemenské provincii Hadramaút, oznámil zástupce jemenské vlády. Právník zadržených Abdar Rahmán Barmán řekl, že jemenská vláda kontaktovala příbuzné mužů a požádala je, aby se připravili na to, že muži budou propuštěni na vojenské základně Rajján. Od roku 2015 ji kontroluje armáda SAE, která se toho roku připojila k arabské koalici, která bojuje v jemenské občanské válce na straně tamní vlády. Barmán také sdělil, že šest mužů propuštěných v červenci dostalo od jemenské vlády a od vlády SAE peníze.

Vynucený podpis

Reuters napsala, že OSN a ochránci lidských práv vyzvali Abú Zabí a Washington, aby repatriace vězňů zastavily, protože je může čekat mučení a další věznění. Podle OSN byla skupina dopravená ze základny Guantánamo do SAE přinucena podepsat dokument obsahující souhlas s repatriací. Při nesouhlasu mužům hrozilo časově neomezené věznění ve Spojených arabských emirátech. Přesuny lidí z Guantánama do zemí Peského zálivu se vztahují k vládě bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, která chtěla věznici na americké základně umístěné na Kubě zrušit, ale nakonec to neudělala. Podle dřívějších informací je na Guantánamu z původních téměř 800 stále 39 vězňů. Dvanáct z nich USA označují za nebezpečné, část z nich byla postavena před soud.

Čekání na soud

Jenže soud s pěticí mužů z Guantánama, mezi kterými je i údajný strůjce atentátů z 11. září, začne nejdříve za rok. Tuto informaci sdělil deníku The New York Times předseda senátu Matthew McCall, který vede přípravné řízení, v polovině září. ČTK uvedla, že obhájci vězněných mužů k osobě tohoto soudce, jmenovaného pouze před dvěma roky, vznesli námitky a řekli, že nemá pro vedení procesu, v němž hrozí vynesení trestu smrti, dostatečnou kvalifikaci.

Soudce se musí dovzdělat

Soudci McCallovi byl případ přidělen v srpnu a ve věznici v Guantánamu od září vedl přípravná slyšení. Je už čtvrtým soudcem, který případ dostal. Muže má soudit porota složená z vojáků a civilistů. Podle soudce však výběr jejích členů nezačne dříve než v září příštího roku. Proces podle něj není vázán žádnými časovými termíny. Průběh přípravného řízení se zdržel zhruba o rok a půl kvůli epidemii. Obhajoba dvou obžalovaných ale poukázala na některé podle nich nesprávné procedurální postupy, které soudce udělal během slyšení. Obhájci ho vyzvali, aby přerušil slyšení do doby, než se dovzdělá. McCall je nejméně zkušeným mezi soudci, kteří se už případem zabývali. Hájí se však tvrzením, že jeho kvalifikaci prověřila armádní komise. Přesto přislíbil, že do začátku procesu bude navštěvovat přípravný on-line kurz pro soudce.

Mezi pěticí obviněných je 57letý Pákistánec a bývalý člen vedení teroristické organizace al-Kajdá Chálid Šajch Muhammad. Vyšetřovatelé jej označují za hlavu útoku na USA z 11. září 2001. Zadržen byl v únoru 2003 v Pákistánu, v září 2006 byl převezen z některé z tajných věznic americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), v nichž je provozováno mučení, do věznice na americké základně Guantánamo, kde setrvává s dalšími islámskými radikály.

Obama neuspěl, »diskrétní« Biden

Když prezident Barack Obama nastoupil v roce 2009 do úřadu, bylo na základně vězněno ještě 240 mužů. Kongres mu zabránil věznici zavřít, prezident prosazoval alespoň propouštění. Když z úřadu odcházel, bylo na Guantánamu stále 41 lidí. Obamův nástupce, republikán Donald Trump uzavření nepodporoval a propouštění zastavil. Nynější prezident Joe Biden, který patřil k Obamově administrativě, je opět pro uzavření, ale ani on se jistě nebude chtít dostat do sporu s Kongresem, což napovídá, že jeho snaha bude vlažná. Prozatím diskrétně, takže velice potichu, propouští ty, kteří nejsou z ničeho obviněni a byli tedy léta vězněni protiprávně.

(ava)