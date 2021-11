Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kde hodlá vládní pětka šetřit? Na sobě nikoli

Zástupci koalice Spolu a PirSTAN, kteří budou sestavovat příští vládu, velmi rychle zapomněli na své předvolební sliby. Slibovali úspory, na funkcích pro sebe však nešetří. Vláda bude mít 18 členů, nynější kabinet ANO a ČSSD vznikl s 15 členy. O jednoho člena se rozšíří také předsednictvo Sněmovny. Nově by mělo být sedmičlenné.

Po více než dvanáctihodinovém jednání se v úterý pozdě večer koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) dohodly na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády. Podepsat oba dokumenty chtějí strany v pondělí 8. listopadu.

Kabinet bude mít 18 členů, budou v něm nově ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu, výzkum a inovace. »Chci zdůraznit, že nevytváříme žádné nové úřady, ale pro lepší koordinaci některých činností jsme se rozhodli pověřit některé členy vlády některými úkoly,« řekl novinářům předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. Ministr pro EU by měl podle Fialy koordinovat českou unijní politiku, ale také zlepšit přípravy na české předsednictví v příštím roce. Ministr pro legislativu by měl zlepšit kvalitu nových předpisů a předsedat Legislativní radě vlády.

»Ukazuje se, že velká pětka na své předvolební sliby zapomněla ve chvíli, kdy její představitelé po volbách stáli u sebe a chovali se jako nejlepší kamarádi. Evidentně je jim úplně jedno kolik utratí, jen aby si rozšířili pašalíky,« okomentovala současný vývoj pro náš list předsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná. Nelíbí se jí, že se má rozšířit počet ministrů, počet lidí ve vedení Sněmovny, ani to, že dochází ke zřízení poslaneckého klubu v rozporu se zákonem. »Je velmi zvláštní, že Pirátům, kteří vždycky velmi důsledně bonzovali do Evropské unie každé pochybení české vlády, to v tuto chvíli nevadí,« uvedla Konečná. Připomněla, že zřizování dalších ministerstev není jenom o samotných ministrech, ale o celém aparátu lidí, kteří pro ně budou pracovat.

Občané jsou příští vládě ukradeni

Koalice se dohodly na tom, že Spolu obsadí post premiéra a ministrů financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Pirátům a STAN připadnou vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro evropské záležitosti. Dohoda o struktuře vlády se týká pouze rozdělení postů mezi Spolu a PirSTAN. »Neprobírali jsme rozdělení resortů jednotlivým stranám,« uvedl Fiala.

Na jednání se nemluvilo ani o konkrétních ministerských kandidátech jednotlivých stran. »Ta jména, jakkoliv jsou teď důležitá, musí zaznít až ve chvíli, kdy bude jmenován premiér a bude předkládat prezidentovi návrh na jmenování členů vlády,« řekl předseda ODS.

Nicméně na veřejnost už prosakují jména některých kandidátů na ministerské posty a podle Konečné to nevěstí nic dobrého. »Pro české občany to bude tragédie, protože jména, které do vlády jdou, velmi dobře známe. Jak pánové Stanjura, Blažek nebo pan »čistý« Fiala, to byla jména za vlády Petra Nečase a všichni jsme viděli, co to znamenalo pro českou ekonomiku a pro české občany. Jediné, kde nehodlají šetřit, je sami na sobě, protože občané jsou jim evidentně ukradeni, a mě děsí, co má přijít,« uvedla Konečná.

Konkrétně připomněla slova Zbyňka Stanjury (ODS), který jako příští ministr financí řekl, že bude privatizovat. »To je neskutečná ostuda,« uvedla šéfka komunistů. Připomněla také slova zřejmě příštího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který postavil svou kampaň na tom, že žádný lockdown nebude, a nyní už oznámil, že na Vánoce budeme všichni sedět doma. »Je to to, na co jsme upozorňovali a před čím jsme varovali voliče, že pokud dáme moc nad ČR této vládě, tak vše bude zapomenuto a pojede ve starých šílených kolejích ODS z let 2006 až 2013. To, že ta jména se opakují, nám jenom ukazuje, že to korupční prostředí, to, co všichni odsuzovali, se nám vrací zpátky,« dodala Konečná. Zdůraznila, že komunisté jsou připraveni každý návrh, který nebude ve prospěch lidí, velmi tvrdě kritizovat. »Jsme připraveni být s lidmi na ulicích, protože to nemůže skončit jinak, než sociálním konfliktem, a my jsme připraveni stát v čele těchto konfliktů,« slíbila Konečná.

Vedení Sněmovny ovládnou ženy

Souběžně s jednáním o nové vládě, probíhají také jednání o kandidátech do předsednictva dolní komory. To by mělo být v nynějším volebním období sedmičlenné, v minulém bylo šestičlenné.

V čele dolní komory by měla stanout předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Hnutí STAN navrhlo do místopředsednické funkce svou místopředsedkyni Věru Kovářovou, Piráti rovněž stranickou místopředsedkyni Olgu Richterovou.

Hnutí ANO, které odchází do opozice, mají připadnout dvě místopředsednická křesla. Poslanecký klub nominoval do těchto pozic někdejšího předsedu dolní komory Radka Vondráčka a bývalou hejtmanku Karlovarského kraje Janu Mračkovou Vildumetzovou.

Klub ODS navrhl jako kandidáta na místopředsedu Sněmovny svého místopředsedu Jana Skopečka.

Tento týden se bude zabývat nominací svého zástupce nebo zástupkyně do vedení dolní komory KDU-ČSL. Hnutí SPD by zastoupení v předsednictvu Sněmovny mít nemělo.

Předsedu a místopředsedy dolní komory bude plénum volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.

