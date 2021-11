Ilustrační FOTO - Pixabay

Epidemie sílí, opatření se zpřísňují

Epidemie covidu v České republice se zhoršuje. Za středu přibylo 9460 nově prokázaných případů onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví představilo nová opatření, o nichž dnes rozhodne vláda. Na hromadných akcích nad 1000 osob nebudou uznávány antigenní testy, zpřísnění se dotkne také skiareálů a sociálních služeb.

»Situace je vážná z pohledu nakažených i hospitalizovaných s covidem,« řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zpřísnění pro hromadné akce nad 1000 osob bude platit od 22. listopadu. Pokud změnu odsouhlasí vláda, nebudou na těchto akcích uznávány antigenní testy na COVID-19, jen testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování, tedy systém O-T-N. Na menších akcích budou antigenní testy nadále možné. Zpřísnění bylo podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové projednáno s kulturní obcí. Upravená budou od 1. prosince také pravidla pro lyžařská střediska. Při nákupu jízdenek budou pokladní mít povinnost zkontrolovat negativní test, očkování nebo prodělanou nákazu. Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Další opatření se dotkne návštěv v zařízeních sociální péče. Podobně jako pro ostatní využití se tam od 15. listopadu zkracuje platnost antigenních testů na jeden den a PCR testů na tři dny.

»Nemyslím, že je nutné opatření vršit, ale dodržovat ta, která jsou nastavená,« uvedl ministr. Poděkoval většině, která podmínky dodržuje. Ti, kdo rebelují, se podle něj chovají nezodpovědně a sobecky.

Umožnit práci z domova

S tím souhlasí také stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková, která zároveň ocenila, že jednání se zúčastnili také zástupci tzv. AntiCovid týmu koalice Spolu. »Podporuji opatření, která jsou schválena odborníky a dá se říct napříč politickým spektrem, vzhledem k tomu, že se jednání zúčastnili už i zástupci budoucí vládní koalice. Ta jednota je určitě dobrá k tomu, aby se opatření dala lépe prosazovat ve společnosti, protože jakékoli zpochybňování opatření vede k tomu, že lidé jim nedůvěřují a o to méně je potom dodržují,« řekla Marková našemu listu. Je podle ní dobře, že se dělají opatření k tomu, aby byly více používány průkaznější testy PCR než antigenní. »Jde o to, aby nedošlo k uzavření ekonomiky, škol, služeb a podobně,« dodala Marková. Připojila se proto k výzvě ministra Vojtěcha, aby se lidé nechali očkovat, protože díky tomu se daří zabránit přeplnění nemocnic covidovými pacienty. »Kdybychom měli proočkováno 90 procent populace, máme pětinu hospitalizovaných,« řekl ministr. »Žádám všechny občany, zejména nad 60 let, aby využili třetí dávku očkování. Vidíme, že ochrana po čase klesá,« apeloval Vojtěch.

Soňa Marková KSČM.

»Současný vývoj epidemie není dobrý a opravdu těch možností, jak zabránit zahlcení nemocnic, aby mohla být poskytována i běžná péče, není mnoho, proto určitě podporuji výzvu k očkování,« uvedla Marková.

Ministr také požádal zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům umožnili pracovat z domova, protože se tím sníží kontakty.

Lockdown, neboli uzavření celé společnosti, podle Svrčinové není v plánu, dokud nebude vyhlášen nouzový stav. Na Vánoce podle ní predikce, že by byl nutný, nejsou. »Ale bude to vyžadovat součinnost všech občanů,« uvedla. »Pouze v případě, že by došlo k vyhlášení nouzového stavu, máme v plánu omezení poskytování služeb jedna osoba na jednu osobu a omezení počtu návštěvníků na hromadných akcích a podobně,« dodala Svrčinová.

O 3600 víc nakažených než před týdnem

Za středu přibylo 9460 nově prokázaných případů onemocnění COVID-19. Bylo to o 450 méně než v úterý, ale o 3600 případů více než před týdnem. Hospitalizovaných je 2300 lidí infikovaných novým typem koronaviru, nejvíc za poslední půlrok. Přibývá také úmrtí. V úterý zemřelo poprvé od půlky května více než 30 lidí s covidem za jediný den.

Na 100 000 obyvatel připadá v ČR za posledních sedm dní 419 nakažených. Incidenční číslo se tak oproti středě zvýšilo o 33.

Nejhorší epidemická situace je i nadále na severu Moravy a ve Slezsku. Naopak nejnižší incidenční číslo vykazuje Karlovarský kraj. Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, mírně stouplo ze středečních 1,4 na 1,44. Vysoké denní přírůstky nakažených se projevují také v obsazenosti nemocnic. Ve středu bylo v nemocnicích 2300 lidí s koronavirovou nákazou, z toho 304 v těžkém stavu. Neočkovaní lidé tvoří 53 procent z celkového počtu hospitalizovaných s covidem a 65 procent z pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Laboratoře ve středu otestovaly 75 310 vzorků, zhruba o 66 000 méně než před týdnem. Mezitýdenní pokles počtu testů je patrný i toto úterý. Mohlo by se tak projevovat omezení úhrad testování z veřejného pojištění od začátku týdne.

Zdravotníci ve středu aplikovali 45 330 dávek vakcíny. Celkem bylo lidem podáno 12,3 milionu dávek. Více než 6,1 milionu Čechů má očkování ukončené. Dosud bylo plně naočkováno 65,5 procenta populace ČR starší 12 let.

(jad)