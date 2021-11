První plány aneb Pravda, nebo podvrh?

Tak je to tady. První plány budoucí pravicové koalice začínají vyplouvat na povrch. Předpokládaný ministr zdravotnictví profesor Válek nadhodil cosi o připlácení při lékařských ošetřeních, další adepti na ministerská křesla zase vyslovili přání, aby Babišův dosluhující kabinet nepřijímal žádná sociální opatření, protože by je stejně po převzetí moci museli zrušit, stejně jako mnohý z těch tzv. populistických zákonů, které za svého působení přijal, a přece jen usnadnily mnohým lidem život. Nejdále ve »své důvěrnosti« ovšem zašel předseda klubu poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Odmýšlím od toho, že bývalý pan starosta Opavy se zbavil »svého majetku« tím, že svou a. s. Eskon, nabízející bezkontaktní identifikační systém, převedl na svou manželku. Přitom jde o firmu, jež údajně vydělává miliony. To řešit nechci.

Jde o to, že právě poslanec Stanjura se měl vyjádřit nejotevřeněji. Pokud jde o slevy na jízdném pro důchodce a mladé lidi, měl prý zdůraznit, že celoplošné slevy jsou chybné, protože mnozí senioři nemohou ani cestovat, což vytváří nerovnosti. A to se, podle něj, musí uvést na pravou míru. K tomu měl ještě dodat - dovolím si ocitovat výbušný text, který koluje na internetu: »Důchody by se snižovat neměly, ale mělo by se zavést povinné placení zdravotního pojištění důchodci, protože jsme jediná země Evropy, se Slováky, která ho nemá. Minimální výše pojištění pro OSVČ je 2390 Kč/měsíc a tam by se mělo začít u nejnižších důchodů, důchodci s důchodem 16 000 by měli platit jako zaměstnanec s průměrnou mzdou, tedy kolem 4000 Ķč za měsíc. Důchodci zneužívají zdravotní péči v ČR nejvíce z celé Evropy a neplatí ani korunu navíc.«

Nechce se mně věřit, že tato myšlenka byla vyslovena vážně. Proto si myslím, že šlo o podvrh. Nebo že by to byla zkouška toho, co lidé ještě vydrží? To, že Fialova vláda nebude důchodcům kompenzovat zdražování, jako to zčásti činila Babišova vláda, již víme, že vzestup cen bez jakýchkoli vyrovnání bude pokračovat, jsme se mohli dozvědět z nedávné debaty »byznysmenů« na Seznam Zprávy a Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, ale že by důchodci měli z penzí platit daň? To je novinka. Že by ODS myslila tak antisociálně, když nám před volbami slibovala »modré z nebe«, a najednou obrátila, se mně u tak »spravedlivé strany« nechce ani věřit.

Myslím proto, že výše zmíněné myšlenky budou prohlášeny za podvrh, »fejk«. Nemohu ani uvěřit, že by někdo vymyslel opatření, kterými skutečně nás staré, jako nepotřebné, jako brzdu rozvoje, chtěl odstranit z cesty, abychom nepřekáželi těm, kteří pro budoucnost jsou potřebnější. Proč? Protože takové opatření většina důchodců nemůže ustát. Pokud je vize pana Stanjury však pravdou, pak znám pro to jediné vysvětlení. Že jde o vypořádání se s těmi, kteří většinou nejsou nakloněni vítězným stranám, nejsou jejich voliči, a není tedy důvod je šetřit. Někde se přece ty slibované desítky miliard korun musí ušetřit, když podnikatelům nebudou nejen zvyšovány daně, ale dostane se jim, třeba kvůli koronoviru, další podpory. Přesto věřím, že sám pan Stanjura prohlásí výše citovaná slova za podvrh, za »fejk«, mající za cíl znovu rozdělit dnes již přece »sjednocenou společnost«.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína za KSČM