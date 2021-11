Život a vztahy

Nevím jak vy, ale setkávám se často s lidmi, kteří hodnotí dnešní společenské vztahy jako neutěšené, zhoršující se. Myslím, že to není náhoda. Mohli bychom si položit otázku, proč tomu tak je.

Co vše v našem životě ovlivňuje to, jak se k sobě chováme, nebo také nechováme, jak by bylo záhodné se chovat. Vždyť každý si přece přeje, aby se k němu okolí chovalo pěkně a vážili si jeden druhého. Ale to nefunguje.

Mnoho z nás si ještě pamatuje, jak tomu bylo před mnoha léty i v bývalé době. Předešlé generace rodičů i prarodičů. Často žili skromně, ale hezky. Lidé k sobě přistupovali přátelštěji, byli si schopni pomáhat.

Dnes v běžném životě tomu tak není. Co nahradilo tyto vztahy? Vztah k penězům jako měřítko všech hodnot? Majetek, výsady, kariéra? Peníze jsou více než člověk, láska, naděje i pravda? Vztahy jsou a vždy byly odrazem stavu společnosti, vyvěrají z politického, ekonomického vývoje. Z výrobního procesu a uspokojování potřeb člověka.

Jak tomu je dnes, vidíme sami. Jaký příklad nám dávají politici, jak nás informují média, jak se píše o životě o nás. Kolik se toho dozvídáme pozitivního? Jaká skvělá budoucnost nás čeká, zejména pak mladou generaci?

To vše se odráží na vztazích ve společnosti. Společnost se přizpůsobuje dané společenské situaci. Vytvářejí se nové hodnoty, vzorce chování, které mají hluboký odraz ve společnosti a také hluboký dopad na současnost ale i vzdálenou budoucnost.

Nejedná se o drobný kaz v naší společnosti, spíše jde o systémovou záležitost. Velice bychom si přáli, abychom dostávali pozitivní příklady spíše, než co prožíváme dnes. Kolik negativního, až pod lidskou důstojnost, jsme měli možnost slyšet při volbách do Poslanecké sněmovny, ale i po volbách? Slova zraňují, zasévají rozkol, zhoršují se vztahy.

Jak to asi působí na mladou generaci, která vstupuje do společnosti a nasává toto jednání stávající se normou dnešních dnů? A společnost se tváří, že je to v demokracii v pořádku.

Opravdu je to v pořádku?

Nejde nyní o konstatování morálního stavu, spíše o to, co s tímto stavem udělat. Teorie je málo, praxe nedostatečná. Smíříme se s tímto stavem?

Ladislav BLAHUTA