Mohl někdo čekat něco jiného od kapitalismu?

Krach společnosti Bohemia Energy a některých menších, které se zabývaly rozvodem energií, vyvolává pochopitelně mnoho otázek. Na jednu zásadní nám však zatím nikdo neodpověděl. Jak mohl stát, který spravoval všechny sítě, dovolit, aby rozvodné sítě a dodávky většinou ze státních elektráren se dostaly do soukromých rukou? Tím se rozparceloval jednotný systém, který do té doby dobře sloužil. Tehdy u moci byla Klausova vláda, tedy ODS, razící heslo, že jen »soukromník je správným hospodářem«.

Čas ukázal, že toto tvrzení mělo daleko od pravdy. Stačí se porozhlédnout po našich městech, kde stojí nebo donedávna stály skelety továren, které před Listopadem vyráběly a které dnes už jsou jen hrůzným mementem.

Krach Bohemia Energy však ukázal ještě jedno, že privatizace majetku nesloužila k lepšímu využití zdrojů a k větší aktivitě těch, kteří museli novými nápady předhonit konkurenci, a proto tedy museli být »lepšími hospodáři« než státem řízené společnosti. Rozdrobení jednotné sítě mělo od prvopočátku za následek zvýšení cen energie pro zákazníky, zároveň ovšem umožnilo »kamarádům« a různým šíbrům se obohatit na úkor ostatních.

A tak to bylo i v dalších odvětvích. Žádný pokrok, žádní lepší hospodáři, ale rozebrání majetku, který dosud patřil všem a z jeho výsledků se hradilo nejen zdravotnictví, školství, armáda, policie, ale i prostředky na silnice, dálnice, sociální systém, z obavy společné investice, jež zase mohly posunout naši republiku o značný kus dopředu. Na to dnes prostředky nejsou, protože zisk, tedy to, co bylo hnacím motorem i socialistického hospodářství, si přivlastnily jednotlivci nebo akcionáři často se zahraničními pasy. Tak jsme se stali »banánovou republikou«, jejíž »banánové« postavení nově nastupující vláda jenom zvětší. Ale mohl někdo čekat něco jiného od systému, který se nazývá kapitalismus?

Otakar ZMÍTKO