Super »to«!

Superman - dokonalý americký sen. Být silný, odvážný, gentlemanský a pohledný. První z velkých super hrdinů, vzor americké síly a dokonalosti! I já seriály s ním jako malá »žrala«, byl to prostě superchlap. Tedy chlap…

Svět se mění, Amerika dál vysílá do světa své pohádky, kterým dnes, kapku starší a snad i moudřejší, už dávno nevěřím. Ale tvůrci svému americkému snu stále věří, a tak vysílají do světa stále nové a ještě dokonalejší superhrdiny, kteří jediní spasí svět. A aby byli super in, mění se i hrdinové staří. A mění se i jejich hesla. Například u supermana jeho nenápadně propagandistické heslo »Pravda, spravedlnost a americká cesta« se mění na »Pravda, spravedlnost a lepší zítřek«. A v čem tvůrci těchto dokonalých amerických nadlidí ty lepší zítřky vidí? V sebepoznání!

I Superman se odkope, a odhalí své kapku chlíplé nitro. Žádná milovaná Lois Lane(ová). Nové díly supermana v nové komiksové sérii s názvem Superman: Son of Kal-El, odhalí Jon Kent – nový představitel Supermana – svou bisexuální orientaci, když se tělesně sblíží se svým kamarádem Jayem Nakamurou.

Praštěné, že? A ani sami spolutvůrci s tím nic nezmohou. Jeden z ilustrátorů Supermana oficiálně oznámil, že dal v DC Comics výpověď. »Končím svůj kontrakt s DC. Už mám plné zuby toho, co s těmi postavami dělají,« řekl ve svém videu na Youtube. »Mrzí mě, že jsem se proti tomu neohradil dřív. Postavíme se těm tyranům a nenecháme je, aby nás zastrašovali. Je nás sakra víc než jich,« řekl a posteskl si nad tím, že ve firmě nemohl být otevřeně konzervativní a kritizovat před ostatními směr, kterým se DC Comics ubírá.

Nedokázal vzdorovat stejně jako britská profesorka filozofie Kathleen Stocková, která si dovolila prohlásit, že lidé nemohou změnit své biologické pohlaví a genderová identita nemá, co se týče »zákona a politiky«, oproti tomu, co dala příroda, větší váhu. Jenže mladí, kteří vyrůstají již ve světě homosexuálních a bisexuálních hrdinů, pořádali proti učitelce štvavé demonstrace, až ji ze školy vyštvali. Policie byla bezbranná a pouze doporučovala učitelce do školy nechodit, vedení univerzity se za ni postavilo, ale kromě morální podpory neudělalo nic. Až nakonec sama odešla. Jo, a během demonstrací měli ti stateční noví bojovníci za nový, lepší zítřek, pro jistotu zakrytý obličej. To víte, GDPR.

A jestli myslíte, že je to problém kdesi za mořem a nás se netýká, tak pozor. Kolega se zrovna tento týden rozčiloval, že u jeho dcery ve DRUHÉ třídě měli přednášku, ve které jakási trans-žena, dříve muž, dětem vysvětlovalo, jak je důležité přijmout sama sebe.

Svět se v … obrací, nezdá se vám?

Helena KOČOVÁ