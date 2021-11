Armádní nákupy na pokračování

Jako by toho rozhazování a utrácení peněz českých daňových poplatníků ve prospěch zahraničních firem nebylo dost, tak máme zprávu o dalším nesmyslném nákupu Armády ČR. Jak informuje ekonomickydenik.cz, cituji: »Česká armáda se chystá nakoupit lehká útočná vozidla pro výsadkáře k vyzbrojení výsadkového pluku v Chrudimi za 5,6 miliard korun. Veřejná zakázka na pořízení lehkých útočných vozidel sice nebyla oficiálně vyhlášena, ale už nyní budí značné emoce. V současné době je ve stavu přípravy zadávací dokumentace a o její případné realizaci bude rozhodovat nový kabinet a nové vedení resortu obrany. Už teď se ale hojně objevují argumenty, že by armáda nakoupila zbytečně drahé a těžké zahraniční vozy, které jsou šité na míru zahraničním misím, jež už pominuly nebo se už v takové míře neprovozují.« A já dodávám s debaklem pro okupanty, jako v Afghánistánu.

Ve zlých finančních časech, kdy se vše zdražuje a lidé nevědí, co bude po elektřině a plynu, bytech, ale i potravinách znovu dražší, sledujeme, jak Armáda ČR opět neuvěřitelně kšeftuje s vojenskou technikou. V Poslanecké sněmovně to byli právě jen komunističtí poslanci, kteří pokaždé vyvíjeli maximální úsilí tomuto hazardu zabránit. Vím, ne vždy se to podařilo, ovšem jen proto, že jsme byli příliš osamoceni, resp. že žádnému jinému politickému subjektu to nevadilo.

A asi to nevadí ani většině občanů, když ve volbách rozhodla, že současná tvořící se koalice ve Sněmovně bude mít volné ruce k takovým krokům. Po neúspěchu naší KSČM ve volbách není nikdo, kdo by armádním bossům nahlas řekl STOP.

Jsou to spojené nádoby. NATO přikázalo a takovému příkazu se slouhové nepostaví. Navíc, povolební většina ve Sněmovně mu oddaně sloužila, už jako bývalá opozice předtím, vždy se nás snažila ukřičet za pomoci médií a bude posluhovat ještě aktivněji. Za naše peníze budou prosperovat se ziskem zahraniční zbrojovky a našinec bude jen platit.

Vojtěch FILIP