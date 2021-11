Točící se peníze

Svého času patřila mezi populární témata otázka sponzorů politických stran. Jistě si v této souvislosti vzpomenete na dva fiktivní dárce Bácse a Sinhu, kteří sloužili k maskování skutečného původce patnáctimilionového daru do kasy ODS, bývalého tenisty a významného podnikatele Šrejbra, inkasujícího krátce předtím od Klausovy vlády půl miliardovou dotaci. Postupem let však zájem veřejnosti o financování politických stran opadl a dnes se lze víceméně setkat jen s mávnutím ruky a konstatováním, že se kradlo vždycky a krást se bude.

Otázka sponzorů je však zajímavá i z jiného pohledu. Souboj politických stran je nám předkládán jako střet ideologických proudů, kdy nejvyšší sudí, volič, rozhoduje, která strana povede po další období naši zem. Jak naivně to zní v momentu, kdy se podíváme do veřejně přístupných databází stranických sponzorů.

Asi nebude překvapivé, že dárci, kteří ročně napumpují do různých stranických pokladen částky v řádech desítek milionů korun, jsou významní podnikatelé, činící tak osobně nebo prostřednictvím svých firem či spolků. Příkladem může být Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, který účelově vznikl někdy na podzim roku 2020, aby podle slov svých zakladatelů, mezi které patří třeba Jan Barta, majetkově se podílející v desítkách firem a několika neziskových organizacích, podpořil strany všech pravicových koalic, které se formovaly proti Babišovu ANO.

Překvapením zřejmě nebude ani to, že příjemcem největšího objemu darů byla v roce 2020 ODS, kterou sponzoroval jak výše uvedený spolek, tak další dárci, v souhrnu více jak šedesáti miliony. Není ani tak důležité, kdo všechno dary odesílal, ale je zajímavé, že něco přes milion poslala v loňském roce své spřízněné partaji TOP 09, necelých sedm set tisíc přišlo ve stejné době od STAN, drobnější částku v řádu stovek tisíc poslala i Strana soukromníků. No vida, takové finanční přesuny minimálně překvapí a přimějí k tomu, abychom se podívali i do jiných stran.

Třeba taková TOP 09, která poslala ODS onen více jak milion, dostala ve stejném roce 2020 od ODS darem zhruba šest set tisíc. A další půlmilion od STAN, kteří v tom samém roce inkasovali tři čtvrtě milionu od lidovců, nějaké stovky tisíc od Strany soukromníků… A tak bychom mohli pokračovat. Člověk se prostě nestačí divit, jak jedna strana posílá peníze druhé a o účelu takových transakcí může jen spekulovat.

Výše popsané ale není nějaká novinka. Podobné přesuny sem a tam se děly i v předchozích letech, kdy třeba v roce 2013 poslali TOP 09 pět milionů zemanovci, Piráty pak sponzorovala už v roce 2018 TOP 09 necelými sto tisíci, podobně jako sociální demokraté, kteří Pirátům poslali sto padesát tisíc o rok později. O Piráty byl vůbec zájem, protože tři roky po sobě inkasovali od společnosti Mafra, a. s. To sice není politická strana, ale netřeba uvádět, že jde o firmu koupenou Andrejem Babišem. Bližším dohledáním lze sice zjistit, že nešlo o klasický peněžní dar, ale formu sponzorství slevou z inzerce, což však v zásadě na věci nic nemění.

Tento výčet není zdaleka kompletní a jeho cílem není někoho podezírat z nekalých praktik. Nakonec posílat peníze sem a tam nebude trestné. Je si ale dobré uvědomit, že v současném systému vyhrává volby ten, kdo šikovně a dobře investuje do své kampaně, zaměstnává týmy kreativních PR odborníků a dokáže vhodně ovlivňovat nálady ve společnosti. Je logické, že za politickými uskupeními v takovém okamžiku stojí vlivní podnikatelé, kteří se snaží prosazovat své zájmy podporou jednotlivých stran. Ani to nebude nic protizákonného, nicméně pokud následně jako volič zjistíte, že si strany napříč politickým spektrem posílají vzájemně peníze, dává to stále více za pravdu onomu známému: »Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali.«

Jinými slovy se dá říct, že ten vznešený souboj myšlenek, který nám politici ukazují během volební kampaně, je jen divadlo pro voliče. Ať zvolí toho, či onoho, bude celý systém běžet dál. Snad jen s kosmetickými změnami. Ti, co o sobě tvrdí, že náleží k levici, možná valorizují důchody, možná zavedou progresivní zdanění příjmů. Pravice zas utáhne obyčejným lidem opasky a bude rozdávat bohatým, ale ti, kteří skutečně řídí tento stát, si budou mnout ruce a počítat miliardy na svých kontech. Miliardy, vytvořené prací obyvatel této země, pro které zaplatili ono politické divadýlko.

Z celého nakonec plyne, že pokud budeme chtít prorazit onen začarovaný kruh, musíme se před volbami dívat nejen na herecká vystoupení lídrů stran, ale je nutné zkoumat i to, kdo za jednotlivými stranami stojí a jaké jsou jejich vzájemné vztahy.

Pokud chceme skutečnou změnu, změnu systémovou, nikoliv jen kosmetické úpravy, pak musíme volit stranu, která není zapojena do tohoto koloběhu peněz. A já již nechám na čtenáři, aby si sám odpověděl na otázku, jaká současná strana to je.

Jan VITVAR, KSČM Litoměřice