Jakpak to asi dopadne

Nová vládní pětikoalice dělá všechno pro to, aby upíchla ve funkcích své významné exponenty. Zejména je to viditelné u Pirátů, kde je velký zájem tlumit jejich spravedlivý hněv plynoucí z toho, že ačkoli vydali větší milionky na kampaň, byli překroužkováni spolukandidáty za STAN. Co by koaličníci neudělali pro to, aby se dohodli. A dohodnout se chtějí nejen na programovém prohlášení (to bude hodně zajímavé, jak se propojí údajně sociálně orientovaná křesťanská strana s ultrapravicí TOP 09 a ODS), ale také na tom, jakou funkci kdo kde zaujme, aby se zavřela ústa těm, kteří by mohli řvát a koaliční dílo hatit.

A tak jako občané zíráme, že ministrů vlády bude více než u vlády dosluhující a že členů vedení Poslanecké sněmovny bude také více, než bylo v uplynulém volebním období. Navzdory řečičkám o úsporách!

Něco podobného, co nyní probíhá »ve velkém«, zažívá má domovská Městská část Praha 11 »v malém« již od komunálních voleb v roce 2018. Tehdy totiž byla občany zvolena přepestrá sestava do zastupitelského sboru postoupivších subjektů, takže aby vůbec vznikla nějaká koalice, museli se různí zastupitelé z nově se rodící koalice uspokojit placenými posty. Nebudu osobní, žádná jména neuvedu, stačí zmínit, že těch tehdy vzniknuvších výborů a komisí i s hezky finančně dotovanými funkcičkami je dost. Více, než bývávalo v kraji zvykem. Nu, a platí se to z prostředků městské části, jak jinak, přičemž obyvatelé přispívají do rozpočtu svými daněmi z nemovitosti, které se zvedly.

A tak není divu, že z pohledu mnohého občana není viditelný rozvoj městské části ve smyslu investičním. Radujeme se z psího hřiště, parkourového hřiště vyrobeného na 3D tiskárně, což je obé bezva, ale kde jsou byty pro mladé rodiny a sociálně potřebné? Již delší čas promýšlím výbušnou ideu: za 20 let minulý režim postavil město pro nyní 80 000 obyvatel – netvrdím, že vše bylo ideální a hned hotové, chyběla občanská vybavenost, ale ta se postupně doplnila. A polistopadoví správci 30 let jen tyto byty prodávají, maximálně zateplují, a opravují několik veřejných objektů, dostavěli nějakou tu školní budovu... a staví hřiště. Bodejť by bylo na pořádné investice, když se peníze projedí v trafikách vyvolených koaličních zastupitelů!

Takto také vypadá demokratická správa věcí veřejných a příkladů najdeme i jinde po republice. Přemýšlím, jestli tohle lidé v listopadu 1989 chtěli...

Současné koaliční soužití na pražské Jedenáctce se od letošního léta začíná drolit. Na zastupitelstvu 1. října byli odvoláni dva členové rady (za Piráty a za ANO), což ještě prohloubilo jihoměstskou politickou krizi. Je srandovní, nebo spíše k pláči, jak si partaje nyní veřejně spílají v místním zpravodaji a otevřeně přiznávají, že »rozhádaná koalice v těchto dnech odhaluje útroby slepené vzletnými hesly o koaličním potenciálu«.

Jakpak to asi dopadne s rodícím se novým vládním kabinetem?

Monika HOŘENÍ