V USA žije pravnuk Sedícího býka

Díky vzorku vlasů legendárního náčelníka Siouxů Sedícího býka se podařilo potvrdit, že v Jižní Dakotě skutečně žije jeho pravnuk. Vědci k tomu použili novou metodu zkoumání příbuzenských linií pomocí fragmentů DNA od dávno zemřelých osob, napsala o zajímavém experimentu agentura Reuters.

Vědci uvedli, že DNA z vlasů uložených ve washingtonském muzeu Smitshonian potvrdila pokrevní příbuznost Sedícího býka se třiasedmdesátiletým Erniem LaPointem z městečka Lead v americkém státě Jižní Dakota. Indiánský náčelník zemřel v roce 1890. La Pointe, který má tři sestry, k tomu uvedl, že lidé odjakživa jejich příbuzenský vztah se Sedícím býkem zpochybňovali. »A pravděpodobně budou pochybovat i po těchto nových poznatcích,« dodal.

Sedící býk. FOTO - Wikimedia commons

Čtrnáct let zkoumání

Agentura Reuters a ČTK uvádějí, že to bylo poprvé, kdy vzorek DNA odebraný od již dlouho nežijící osoby byl použit k doložení příbuzenského vztahu mezi žijícím člověkem a historickou osobností. Otevírají se tak možnosti dělat to i u jiných osobností, jejichž DNA se podaří získat z ostatků, jako jsou vlasy, zuby nebo kosti. Novou metodu vyvinuli vědci pod vedením evolučního genetika Eskeho Willersleva z Cambridgeské univerzity. Trvalo jim čtrnáct let, než přišli na způsob, jak získat použitelnou DNA z vlasů, které byly poničeny v důsledku skladování při pokojové teplotě předtím, než je muzeum v roce 2007 předalo LaPointemu a jeho sestrám.

Willerslev uvedl, že o předání pramínku vlasů Sedícího býka se dočetl v časopisu a kontaktoval LaPointeho. Ten ho požádal, aby z nich extrahoval DNA a srovnal ji s jeho DNA a zjistil, zda jsou příbuzní. »Měl jsem velmi málo vlasů a v nich bylo velmi omezené množství DNA,« řekl pro vědecký časopis Sciences Advances. Vědcům se podařilo vyvinout metodu, která porovnává velmi malé množství staré DNA se vzorky od lidí žijících v různých generacích.

Sjednotitel siouxských kmenů

Sedící býk sjednotil siouxské kmeny z Velkých planin proti bílým osadníkům, kteří jim zabírali půdu, a americké armádě, jež se snažila vyhnat indiánské obyvatelstvo z jeho území. V roce 1876 vedl indiánské bojovníky do bitvy u Little Big Hornu, kde porazili federální jednotky v čele s generálem Georgem Custerem.

Hledá se místo posledního odpočinku

Ale všechny nejasnosti kolem Sedícího býka nejsou vyjasněny. V současnosti se mluví o dvou místech, kde je tento slavný indián pohřben. Jedním z nich je místo ve Fort Yates v Severní Dakotě, druhým pak místo v jihodakotském Mobridge. Potomek Ernie LaPointe se domnívá, že ve Fort Yates ve skutečnosti žádné ostatky jeho pradědečka nejsou. »Myslím, že výsledky DNA mohou identifikovat ostatky v Mobridge v Jižní Dakotě jako ty patřící mému předkovi,« řekl.

(ava)