Zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč? Vrchol arogance

Minimální mzda od ledna vzroste o 1000 korun na 16 200 Kč. Nařízení schválila vláda. Odborový předák Josef Středula označil rozhodnutí vlády za »přezíravost a vrchol arogance«. Stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová mluví o neodvaze vlády pomoci lidem.

S minimální mzdou se zvýší i zaručená mzda, a to podle odbornosti, složitosti a odpovědnosti práce až na 32 400 korun. Podle podkladů k nařízení nejnižší výdělek pobírá asi 139 000 lidí. »Vláda odsouhlasila navýšení o 1000 korun na 16 200 korun. Brali jsme v úvahu situaci v podnikatelském sektoru,« informoval na tiskové konferenci po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo práce navrhovalo původně přidání o 2800 korun na 18 000 Kč. Odbory to podporovaly. Zaměstnavatelé byli proti, přidali by o 500 korun. Tripartita o částce několikrát jednala, ale shodu nenašla. »Lidé, kteří pracují a snaží se, se mají ze své mzdy uživit. Jsem zklamaná, budeme 400 korun pod minimální mzdou Polska,« napsala ČTK ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Vláda nemá odvahu k většímu zvýšení

Přidání o tisíc korun je podle Aulické Jírovcové překvapením pro všechny. »Je to neodvaha končící vlády přistoupit k vyšší částce. Původně jsme sice říkali, že vzhledem k ekonomické situaci v ČR je 18 000 značná částka, mluvili jsme o zhruba 17 tisících, ale tak, jak se vyvíjí ekonomika, když vnímáme situaci v rámci výrazného zdražování energií a dalšího, tak v tuto chvíli je přidání o tisíc korun skutečně málo,« řekla našemu listu.

Důsledkem tohoto kroku bude podle ní to, že přibude daleko více lidí ohrožených chudobou, kteří budou muset žádat o příspěvky státní sociální podpory, protože mzdy jim nebudou stačit na pokrytí nutných výdajů. »Vláda Andreje Babiše, která končí, už nemá odvahu navýšit minimální mzdu na nějakou optimální částku,« dodala Aulická Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Odbory poukazovaly na to, že nejnižší výdělek je v ČR pod hranicí příjmové chudoby. »Přezíravost. Vláda Andreje Babiše mohla dokázat, že myslí na lidi. Že si uvědomuje hodnotu práce. Místo toho kabinet zvýšil minimální mzdu o tisíc korun. Jsme na tom hůř než Slováci i Poláci. To je vrchol arogance. Tento bod ještě otevřeme!« uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Středula.

»Minimální mzda je věčný příběh o tom, že jedině v ČR existuje vazba minimálním mzdy na zaručenou mzdu. Vždy argumenty porovnávání v Polsku a na Slovensku jsou liché. Neměli bychom problém navýšit minimální mzdu více, pokud by tam nebylo dalších osm stupňů zaručené mzdy,« reagoval premiér.

Minimální mzda se od ledna zvýší téměř o sedm procent. Podle posledních odhadů ministerstva financí ze srpna by inflace příští rok měla dosahovat asi 3,5 procenta.

Výraznější přidání by uškodilo menším podnikům

Zaručená mzda, která se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce, se pohybuje od nejnižší mzdy do jejího dvojnásobku. Nyní činí od 15 200 do 30 400 korun, od ledna se dostane na 16 200 až 32 400 korun. Lidé s nejnižšími výdělky si tak polepší o 1000 až 2000 korun. Pro veřejný sektor počítá kabinet v navrhovaném státním rozpočtu ale s plošným růstem platů o 1400 korun. Koalice Spolu a Pirátů a Starostů a nezávislých (PirSTAN), chtějí podobu rozpočtu ještě upravit a jeho schodek snížit o desítky miliard. Není tak jasné, jak se platy ve státních a veřejných službách nakonec upraví.

Roční mzdové náklady na pracovníka s nejnižším výdělkem zaměstnavatelům v roce 2022 vzrostou zhruba o 16 000 korun. Tiskové oddělení ministerstva práce uvedlo, že by firmám mohly příští rok výdaje vzrůst zhruba o 5,7 miliardy korun a ve veřejném sektoru asi o 370 milionů korun. Po zvýšení minimální a zaručené mzdy by stát mohl vybrat na sociálním pojištění o 970 milionů víc a na zdravotním o 360 milionů víc.

Podle zaměstnavatelů se firmy vzpamatovávají z covidové krize a výraznější přidání by do potíží dostalo hlavně menší podniky. Podnikatelé žádají zavedení pravidelné valorizace podle ekonomických ukazatelů. V minulém volebním období to ministerstvo práce nevyjednalo a neprosadilo. Koalice PirSTAN ve volebním programu valorizaci slibuje, Spolu ji nezmiňuje. Opatření by se ale v programu jejich případné společné vlády objevit mohlo.

