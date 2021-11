Dalibor Janda s dcerou Jiřinou Annou

Dáma ČR 2021. Vítězku soutěže vybíral i Dalibor Janda

Skvělá atmosféra panovala během finále soutěže Dáma České republiky 2021. Uskutečnilo se v Divadle Horní Počernice, hlavní hvězdou večera byl Dalibor Janda. Kromě toho, že zazpíval, zasedl do poroty a společně s dalšími osobnostmi svědomitě vybíral vítězku. Tou se stala Lenka Maláčová (47) z Prahy, která zaujala především elegantním vystupováním.

»Narodila jsem se na jižní Moravě, kde mám téměř celou rodinu. Mám ráda tanec, zpěv, hudbu, víno, přírodu, dobré lidi. V budoucnosti bych se chtěla věnovat chovu včel,« prozradila v rámci svého medailonku, který byl natočen během soustředění v chorvatském Drveniku. Domů si odnesla spoustu cen včetně poukazu na zájezd do New Yorku v hodnotě 65 000 Kč. Na druhém místě skončila speciální pedagožka Lea Kopecká (53) z jihomoravských Napajedel, třetí byla Jana Maříková (52) z Lesonic mezi Brnem a Znojmem. Všech dvanáct finalistek se – kromě medailonku – představilo v rámci volné disciplíny a rovněž během módní přehlídky studia Agnes.

Herec Miroslav Šimůnek a organizátorka Lucie Junková

Členové poroty zabrali celou první řadu a taky část druhé. Kromě Dalibora Janda v porotě nechyběla jeho dcera, zpěvačka Jiřina Anna Jandová. Dále dorazil psychiatr Jan Cimický, programový ředitel Radia KISS Roman Anděl, zpívající moderátor a spisovatel Richard Sacher, houslista Michael Hejč, rocková zpěvačka Ina Urbanová, umělecký fotograf Jan Parkman, rockový zpěvák a kytarista Daniel Krob, zpěvačka Michaela Linková, frontman skupiny Steysky Honza Stejskal, novinářka Andrea Cerqueirová či Ing. Josef Junek ze spolupořádající společnosti StockholmDream Production.

Nelehké úlohy moderátora se zhostil herec Miroslav Šimůnek. »Oprášený« hit Haló děťátko, se kterým se před lety proslavil na Slovensku, zazpíval Richard Sacher. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Dalibora Jandy. Publikum si společně s ním zapělo notoricky známý song Žít jako kaskadér. Úspěch měl rovněž jeho duet s dcerou Jiřinou Annou, jež zazpívala i sólově.

Pro »dobrodružné« ženy

»Dáma České republiky je projekt zaměřený na aktivní ženy ve věku od 45 let, které nebaví jen chodit do práce, pečovat o rodinu a domácnost. I do dalších ročníků hledáme dámy, které chtějí zažít dobrodružství plné úžasných zážitků, načerpat pozitivní energii, objevit v sobě symbol ženské krásy a využívat ho ve svém životě naplno i po skončení soutěže,« prozradila organizátorka Lucie Junková z Galerie Silných Srdcí.

Výtěžek ze soutěže Dáma ČR 2021 putuje prostřednictvím této neziskové organizace na charitativní účely.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – image-club.cz