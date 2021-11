Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trápení s rýmou a nachlazením

Rýmu měl snad každý z nás. Lépe řečeno, neznám nikoho, komu se během života »vyhnula«. Čas podzimní je pro toto onemocnění ideální, babičky o tom dobře věděly a vědí a mají k ruce řadu spolehlivých receptů, jak s tímto »neřádem« zatočit. U dětí i dospělých, především pak u svých partnerů. My, muži, totiž umíme rýmu pořádně prožít… Přiznejme si to.

Většinou si rýmy »užíváme« při nachlazení a chřipce. Tedy na podzim a v zimě. Plný nos a kýchání prostě není nic příjemného, a když se ještě přidá kašel, je trápení na světě. Samozřejmě, můžeme vyrazit do lékárny a nakoupit léky, léčivé sirupy a jiné lektvary, které nás pozdraví či dokonce zcela uzdraví.

Babičky na rýmu měly a mají svoje triky, vesměs úspěšné. A k ruce měly a mají řadu bylinek. Doporučují teple se oblékat, popíjet bylinkové čaje, nejlépe snad šípkový čaj, který má hodně vitamínu C. A bylinkovými čaji. Máta a anýz podpoří trávení, kopřiva má příznivý vliv na krev, zázvor prohřeje. Na játra, která v našem těle ovlivňují kde co, připravovaly a připravují čaj z ostropestřce mariánského. Věřily, že podporuje růst nových jaterních buněk. V jejich seznamu bylinek dobrých nejen na podzimní a zimní čas nechyběla kopřiva, řebříček, rozmarýn, tymián a jiné bylinky.

Ucpaný nos uvolňovaly (a stále uvolňují) inhalováním vývaru z cibulových slupek. Avšak za nejlepší považovaly rýmovník! Tvrdí se o něm sice, že je hitem až posledních několika let, babičky ho však znají dávno. Obsahuje silice, které uvolňují dýchací cesty, a můžete z něj připravit čaj zalitím lístku vodou teplou 80 °C. Pokud nemáte chuť na čaj, stačí jeden lístek rozlomit a přivonět k němu. V čase chřipek věci znalé babičky promnuly jeden lístek mezi prsty a několikrát k němu přičichly. Vůně příjemně protáhne nos a hned se lépe dýchá.

Rýmovník se dá použít téměř jakkoliv, čerstvě utržený i tepelně upravený. Jako medicína i jako koření pro dochucení jídel. Snadno se pěstuje na parapetu okna. A snadno ho namnožíte. Stačí část stonku s alespoň jedním lístkem zapíchnout do půdy nebo dát do sklenky vody. Za pár dní začne pouštět kořínky a do měsíce máte novou rostlinku.

Mám chronickou rýmu, ani snad nespočítám, kolik peněz jsem investoval do různých nosních kapek a sprejů. Teď si jen tu a tam potřu nos šťávou z jednoho listu rýmovníku a je mi fajn. V poznámkách naší babičky jsem našel recept na sirup z rýmovníku. Na jeho přípravu je potřeba zhruba třicet lístků. Nemusíte se bát, že byste si rostlinu zbytečně otrhali, naopak jí to prospěje, znovu rychle obroste a zahustí se. Pomeranč a citron oloupejte, nakrájejte na plátky. Přidejte k nim listy rýmovníku a vše zalijte litrem vroucí vody. A nechte den či dva louhovat. Poté přeceďte do hrnce, přidejte zhruba 1000 g cukru a na mírném ohni svařte na hustotu sirupu. Ještě horký ho nalijte do čistých sklenic, zavíčkujte a nechte na tmavém a chladném místě.

Rýmovník má i skvělé dezinfekční vlastnosti. Jeho listy se dají použít na odřeniny, po štípnutí hmyzem i při spáleninách. Vyzkoušet ho můžete i po holení, když je kůže zarudlá a tvoří se na ní pupínky. Jen vymačkanou šťávou potřete postižená místa.

Rýmovník se také žvýká. Zbaví vás pobolívání v krku, nebo nepříjemného zápachu z úst. Potlačuje i krvácení z dásní vzniklé zanícením, afty či infekcí ústní sliznice. K vypláchnutí úst můžete použít čaj z rýmovníku.

Babičky při nachlazení a rýmě používaly i šalvěj, především v podobě čaje s medem. Šalvěj může být sušená i čerstvá. Odvar můžete použít i jako kloktadlo, které uleví při bolestech v krku, dezinfikuje ústní dutinu. Šalvějový čaj pomůže posílit i nervovou soustavu a vylepšit náladu. Kromě toho má pozitivní vliv na močové cesty, říkaly babičky.

A také tymián. Stačí čerstvý nebo sušený zalít vroucí vodou, nechat asi pět minut louhovat a pak vlažný nápoj popíjet.

Medová cibulová šťáva patří k »babské« klasice. Stačí nakrájet oloupanou cibuli co nejjemněji, v misce ji smíchejte se lžící medu a nechte 30 minut odpočívat. Vzniklou šťávu po lžičkách konzumujte, klidně každou hodinku.

A nezapomeňte na heřmánek, na lipový čaj, na česnek atd. A také na vydatný spánek, a (to snad především) na smrkání. Rýmové bacily musíte jednoduše dostat z těla. Smrkejte, a každou nosní dírku čistěte zvlášť. Po každém vysmrkání papírový kapesník vyhoďte, rozhodně ho nepoužívejte opakovaně. Zkuste textilní kapesníky! Postupně a včas je vyměňujte a pak perte nejméně na 60 °C. Ostatně, naše babičky a prababičky nic jiného neznaly. Ano, jak víte, léčená rýma trvá sedm dní, neléčená týden. Bylinky a různé babské rady dovedou ulevit od nejhoršího. Což je dobře. Inu, babičky byly a jsou moudré…

