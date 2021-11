Ilustrační FOTO - Pixabay

V Rusku rekordně přibylo nakažených koronavirem, Ukrajina hlásí nejvíce úmrtí

V Rusku za poslední den přibylo 41.335 nových případů koronavirové nákazy. S odvoláním na operativní štáb o tom informovala agentura Interfax, podle níž jde o nejvyšší počet od začátku pandemie covidu-19 v zemi. Rekordní bilanci 793 nových úmrtí po nákaze koronavirem hlásí Ukrajina.

Dosud nejvíce nakažených zaznamenaly zdravotnické úřady v Rusku 31. října - 40.993. Od začátku pandemie se v zemi s asi 146 miliony obyvatel infikovalo 8,755.930 lidí. Za posledních 24 hodin zemřelo dalších 1188 lidí po nákaze koronavirem, čímž se celkový počet obětí covidu-19 vyšplhal na 245.635.

Dosavadním maximem v počtu zemřelých během jediného dne bylo na Ukrajině 734 z 26. října, uvedla agentura Reuters. Ministerstvo zdravotnictví v Kyjevě také oznámilo, že za poslední den přibylo 25.063 nových případů koronavirové nákazy. Celková bilance infikovaných se tím v zemi se 44 miliony obyvatel zvýšila na zhruba 3,06 milionu. Úmrtí spojených s covidem-19 evidují úřady 71.635.

Ukrajina v posledních týdnech zaznamenává rekordní počty nakažených i zemřelých. Stát na neočkované uvalil nová omezení, proti kterým lidé tento týden protestovali v ulicích Kyjeva. Na 93 procent hospitalizovaných s covidem-19, kterých je v úhrnu přes 35.000, nebylo podle ministerstva naočkovaných.

Alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu-19 je podle serveru Our World in Data naočkovaných 7,7 milionu lidí, tedy necelých 18 procent populace. Je to v Evropě jeden z nejhorších výsledků. Důvodem je nedůvěra obyvatel k vakcínám a institucím. Ukrajinci si mohou vybrat mezi vakcínami firem Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Sinovac.

V Rusku je plně naočkováno méně než 40 procent ze 146milionové populace. Prezident Vladimir Putin kvůli rychlému šíření koronaviru v zemi nedávno schválil na celonárodní úrovni mimořádné pracovní volno od 30. října do 7. listopadu. Vedení jednotlivých oblastí dal zároveň volnou ruku v tom, aby ho popřípadě prodloužily.

Několik regionů již oznámilo, že se rozhodlo pracovní volno prodloužit do konce příštího týdne. Patří mezi ně například Novgorodská oblast na severovýchodě Ruska, Tomská oblast na Sibiři, Čeljabinská oblast na Urale či Kurská a Brjanská oblast jihozápadně od Moskvy.

Starosta hlavního města Sergej Sobjanin naopak prohlásil, že situace v metropoli se stabilizovala natolik, že se lidé mohou od pondělí vrátit do práce. Některé restrikce ale zůstanou v Moskvě v platnosti. Doma budou muset nadále zůstávat senioři a firmy budou mít povinnost nechat pracovat z domova 30 procent zaměstnanců. Do divadel a muzeí budou mít nadále přístup jen plně očkovaní lidé, ti, co covid-19 v nedávné době prodělali, a ti, kteří se prokážou negativním testem na koronavirus.

V Německu přibylo 34.002 nově nakažených, incidence opět výrazně stoupla

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 34.002 nových případů koronavirové nákazy. Sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100.000 obyvatel, opět výrazně stoupla a je na hodnotě 183,7. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI). V Rusku za poslední den přibylo 41.335 nových případů koronavirové nákazy. S odvoláním na operativní štáb o tom informovala agentura Interfax, podle níž jde o nejvyšší počet od začátku pandemie covidu-19 v zemi. Rekordní bilanci 793 nových úmrtí po nákaze koronavirem hlásí Ukrajina.

V pátek mělo sedmidenní incidenční číslo hodnotu 169,9 a před týdnem 145,1. Nejvýše - na hodnotě 197,6 - byla incidence za celou dobu pandemie loni 22. prosince během druhé vlny.

Předchozí den zdravotní úřady RKI hlásily 37.120 nových infekcí, což byla rekordní hodnota od začátku pandemie covidu-19 v zemi. Před týdnem podle RKI přibylo 21.543 nově nakažených virem SARS-CoV-2.

Během posledních 24 hodin bylo v celém Německu, které má 83 milionů obyvatel, zaznamenáno 142 úmrtí souvisejících s covidem-19. Před týdnem to bylo 90 zemřelých. Od počátku pandemie RKI eviduje 4,743.490 prokázaných infekcí koronavirem a 96.488 zemřelých. Vyléčených je podle RKI přibližně 4,355.300.

Počet hospitalizovaných nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní vzrostl na 3,91. Ve středu byl tento ukazatel, důležitý při zvažování přísnějších protiepidemických opatření, na úrovni 3,73. Nejvýše tato hodnota byla okolo loňských Vánoc, a to na asi 15,5. Kvůli velkým rozdílům mezi jednotlivými regiony však nebylo na celoněmecké úrovni stanoveno, jakou hodnotu je nutné považovat za kritickou.

(čtk)