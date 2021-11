Členové historických klubů stáli čestnou stráž u hrobů Jána Ušiaka a dalších partyzánů na hřbitově v Čeladné. FOTO – Ladislav BLAHUTA

Uctili památku partyzánů v Čeladné

V rámci covidových opatření se ve středu 3. listopadu v Čeladné uskutečnila vzpomínkové akce, kterou pořádaly obec Čeladná a Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu ve Frýdku-Místku. Pietní akt navštívili rovněž hosté z ČsOL, historických klubů a KSČM z Opavy, Ostravy, Frýdku-Místku a Vsetína.

V úvodu pietního aktu zazněla na trubku československá hymna, žákyně základní školy zarecitovaly verše. Položení věnců doprovodila salva z pušek a samopalů členů spolku Vize 70 vedeného Jiřím Tesařem. Členové tohoto historického spolku měli dobové oblečení, v němž se pohybovali za druhé světové války partyzáni.

Kytice a věnce účastníci pietního aktu položili na hrob kapitána Jána Ušiaka, velitele 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky - největší vojenské jednotky vedoucí partyzánský boj proti německým okupačním jednotkám v prostoru Čeladné a Magury v protektorátu Čechy a Morava za války. Partyzáni z brigády Jana Žižky se na území silně obsazeném zkušenými silami SS a jiných jednotek německé branné moci rozrostli z 350 mužů, kteří přešli ze Slovenska, na partyzánskou brigádu o síle téměř 1400 bojovníků na konci války, kdy se podíleli na boji za osvobození Zlína, Vsetína, Vizovic a jiných obcí v regionu Valašska.

Čestné salvy na počest hrdinů protinacistického odboje na Čeladné. FOTO – Jiří TESAŘ

Ušiak nehodlal padnout do rukou nepřítele

Ján Ušiak narukoval v roce 1937 do československé armády a po rozbití republiky se vrátil domů do Bakty, která připadla Maďarsku. Musel narukovat do maďarské armády, ve které bojoval na východní frontě. Tam padl do zajetí a požádal o vstup do československé jednotky. Od prosince 1943 byl členem 1. československého armádního sboru v SSSR. Absolvoval výcvik v partyzánské škole Ukrajinského štábu partyzánského hnutí.

V srpnu 1944 byl vysazen na území Slovenského státu a z výsadku se zformovala 1. československá partyzánská brigáda M. R. Štefánika, která se podílela na obsazení Martina a Vrútok, úspěšně zasáhla do bojů o Strečno. Po skončení bojů přišel z Ukrajinského štábu partyzánských hnutí v Kyjevě rozkaz probít se na Moravu a začít s pomocí moravských odbojářů partyzánské akce. Začátkem září 1944 se partyzánský oddíl, přejmenovaný na 1. československý partyzánský oddíl Jana Žižky z Trocnova, začal přesouvat na Moravu. V lednu 1945 se oddíl rozrostl a začal se užívat název 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova.

Ve středu 2. listopadu 1944 mělo dojít v prostoru Čertova mlýna ke schůzce s velitelem štábu brigády Murzinem, avšak před kontaktem byl zahájen nečekaný přepad hlídkou Einsatzkommanda Ruhsam z Holešova, které v daném prostoru provádělo obchůzku. Strhla se prudká přestřelka, při které Ján Ušiak utrpěl průstřel obou předloktí a Murzin byl postřelen do nohy.

Ušiak se ukrýval v lese, až v podvečer se těžce raněný doplížil do hostince pod Martiňákem, odkud byl v noci převezen do domu v Čeladné. V odpoledních hodinách 3. listopadu 1944 byl jeho úkryt vypátrán, a protože poručík Ušiak nehodlal padnout do rukou nepřítele, raději ukončil svůj život výstřelem z pistole.

V Čeladné a v dalších obcích Němci vyhlásili stanné právo, ve čtvrtek 23. listopadu 1944 popravili na dolní Čeladné oba pomocníky partyzánů – Oldřicha Machandera a Karla Winklera. Kolem 27 občanů bylo popraveno nebo deportováno do koncentračních táborů. Zcela právem byl proto obci Čeladná vládou ČSSR udělen titul Partyzánská obec.

Velká účast

Piety se zúčastnili Svatomír Recman a Jiří Svoboda za OV KSČM ve Frýdku-Místku, starosta obce Čeladná Pavol Lukša, předsedkyně OV ČSBS ve Frýdku-Místku Bronislava Brixová Matušková, delegace ČSBS a Československé obce legionářské z Opavy v čele s plk. Jaroslavem Žáčkem, předseda historické skupiny 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky Karel Vaculík ze Vsetína a dalších asi 70 účastníků.

(rec, mh)