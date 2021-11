Pohled na panelisty konference. Zprava Václav Houžvička, Pavel Carbol a Michal Burian. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Minikonference na maximální téma vysídlení Němců

K 75. výročí posledního vlaku odjíždějícího na sklonku října 1946 z Československa s vysídlenými bývalými československými občany německé národnosti připravil pražský CEVRO Institut 25. října konferenci historiků. Haló noviny byly u toho.

Panelisté - docent Václav Houžvička z Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Michal Burian z Vojenského historického ústavu Praha a Pavel Carbol z Ostravské univerzity, přistupují k problematice komplexně, tj. nevytrhují dílčí události a tyto nepovyšují na základ problému, nýbrž vnímají události v příčinné souvislosti a dobovém kontextu.

Docent Houžvička, jenž je také sociologem a autorem publikací na téma česko-německého potýkání a stýkání, svou přednášku nazval »Češi a Němci - od konfliktního společenství k odsunu«. Jak poznamenal, podle britského historika Seton-Watsona (1879-1951), zabývajícího se dějinami slovanských národů, rivalita mezi Čechy a Němci trvala sedm století. Českoslovenští Němci (jejich počet dosahoval na území první ČSR tří milionů) představovali politicky vysoce organizovanou skupinu, která trvala na zvláštních skupinových právech. Houžvička připomněl mj. Lodgmana von Auen, předáka německých stran v ČSR, který odmítal čs. stát a požadoval odtržení nebo autonomii německy mluvících oblastí (propagátor tzv. Deutschböhmen). Lodgman působil po válce, poté co byl vysídlen, jako čelný představitel Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Přitom německá menšina měla v první ČSR své zastoupení ve vládě svými ministry. Velká hospodářská krize dolehla zásadně na průmysl a manufaktury v oblastech s převahou německy mluvícího obyvatelstva (porcelán, bižuterie, sklářství aj.). V době krize bylo z tisíce obyvatel na územích s českým obyvatelstvem 30,5 bez práce, na územích s převahou německého živlu 80,9. »Vznikl a byl podněcován resentiment, že v německé říši je lépe,« vysvětlil. Poté nastoupila militantní henleinovská propaganda, kdy »Berlín ponechával na Henleinovi, aby připravil situaci«.

Paramilitární namísto sportovní

Historik Burian se věnoval úloze německých sportovních a polovojenských organizací v první ČSR (např. Turnverband, Volkssport), které svým branným charakterem povzbuzovaly německý nacionalismus. »Provozovaly tzv. sportovní činnosti, ale byl to vojenský výcvik,« zdůraznil. Němci zakládali i další složky, kterými sledovali své cíle - tzv. dobrovolné ochranné či tzv. pořadatelské služby.

Dne 17. září 1938 vznikla sudetoněmecká polovojenská organizace Sudetendeutsches Freikorps (Sudetoněmecký sbor dobrovolníků), který ačkoli existoval pouhé tři týdny, splnil úlohu destabilizace situace v československém pohraničí pomocí ozbrojených útoků, sabotáží a diverze. »Němci tak ukazovali, jak bojují s Čechoslováky za své údajné osvobození,« doplnil Burian.

První byly podpisy pod »Mnichovem«

Úlohou prezidenta Edvarda Beneše a mezinárodním kontextem vysídlení Němců se zabýval na této »minikonferenci na maximální téma« historik Carbol, jenž stojí také v čele Společnosti Edvarda Beneše. »Odsun byl událostí unikátní, mimořádnou, bolestivou, ale logickou. Architekty odsunu byli vlastně Hitler a Henlein,« zdůraznil s dodatkem, že protičeskoslovenská kampaň inscenovaná Hitlerem dovedla česko-německé vztahy na rozcestí. »První podpisy pod odsunem Němců byly podpisy pod mnichovskou dohodou,« řekl, neboť toto byl dokument, který vedl k odsunu. Beneš nebyl prvním, kdo zvedl kartu odsunu. Prvním byl britský premiér Winston Churchill, vysvětlil. Zlom učinily heydrichiáda a postoj českého odboje. USA i SSSR byly pro rozbití Německa po druhé světové válce.

Carbol připomněl prezidentské dekrety vydávané Benešem v letech 1940-1945 (143 dekretů), jež schválilo poválečné Prozatímní Národní shromáždění. Dekret o vysídlení Němců má číslo 33. K vysídlení Němců z území ČSR by nemohlo dojít, kdyby nebyl souhlas vítězných mocností.

»Debata se smrskla na excesy«

Naše zpravodajka namítla, že řečníci se ve svých přednáškách žel nedostali k vysídlení samotnému, což stálo v názvu konference Odsun – proč a jak?, aby mohla být vyvrácena řada lživých obvinění na adresu Čechů. Moderujícím europoslancem Janem Zahradilem (ODS) bylo vysvětleno, že šlo cíleně o osvětlení příčin, na které se obecně v debatách zapomíná, a vybírají se jen dílčí momenty: »Debata o odsunu se smrskla v posledních letech na dramatický popis několika excesů, i z pohledu tehdejší legislativy nepřijatelných v divokém odsunu, ale samotný kontext a to, co předcházelo, jak se to vyvíjelo a jak vyvrcholilo, a jaké jediné možné a logické řešení přišlo, to tu chybí.«

Československo byl civilizovaný stát, navázal Houžvička, »nikoho by nenapadlo v roce 1937 naložit Němce do vlaků a odvézt je do Německa. To byl důsledek toho, co se odehrálo za druhé světové války,« dodal s tím, že když se dají kola historie do pohybu, tak drtí obyčejné lidi. Způsob provedení odsunu je dle něho tak složité téma, že by stálo za samostatnou konferenci.

Po skončení akce potvrdil Zahradil zpravodajce našeho listu svůj kritický názor na omluvu za odsun Němců, vyslovenou disidentem Václavem Havlem ještě před převratem 1989. Tato debata, řekl Zahradil, plyne »z česko-české debaty zahájené disidenty, kteří ve snaze vyrovnat se s komunistickou minulostí to převrátili na druhou stranu, přepólovali dějiny. ‚Když komunisté říkali, že to bylo dobře, tak my budeme říkat, že to bylo špatně‘«.

Připustil, že s tímto kritickým postojem je v rámci ODS, jejíž koaliční partneři z TOP 09 a KDU-ČSL jezdí na srazy landsmanšaftu, v menšině. »Mě za to nemají moc rádi...« řekl.

(mh)