Zlatá první republika

Jak pro koho! Při každém výročí Tomáše Garrigua Masaryka a neexistující Československé republiky podléhá televize svatému nadšení. Budiž. O stinných stránkách a rubu první republiky se nemluví.

Početná široká rodina různě příbuzných našeho prezidenta Osvoboditele se sešla v jednom moravském muzeu. Dáma v letech do kamery prohlásila, že StB ji nutila ke změně příjmení Masaryková. Odolala, bravo! Dodejme podle stejné logiky, že 738 Gottwaldů v celé ČR má těžký život, když nosí příjmení prvního dělnického prezidenta.

Rok 1920 byl pro první republiku kritický. Dosud se nepodařilo identifikovat všechny anonymní články TGM. Odsuzoval revoluční nápady, připomínající situaci v tehdejším Rusku, které poznal v roce 1917 na vlastní kůži.

Premiéra Vlastimila Tusara (1880-1924), sociálního demokrata, donutili k demisi, i když jeho vláda vyšlá z červnových voleb 1920 měla plnou legitimitu. TGM jmenoval úřednickou vládu. Tusara poslali na post velvyslance do Německa. TGM se obklopil »muži 28. října« Švehlou, Rašínem, Bechyněm, Stříbrným a Šrámkem. Neradil se s vládou, ale s tzv. Pětkou. Podle tohoto receptu pokračoval celou dobu svého mandátu. Jen jména se zčásti změnila.

Do nedávno vzpomínané ústavy z 29. února 1920 se dostal silně nedemokratický paragraf 58, že volební období prezidenta je sice sedm let a jen na dvě volební období, ale »…ustanovení toto nevztahuje se na prvního prezidenta Československé republiky«.

V polovině prosince 1920 došlo ke generální stávce a vyhlášení stanného práva. K potlačení povolal premiér Černý vojsko, ozbrojené jednotky Sokola, Orla a DTJ. Po celá 20. léta až do poloviny let třicátých se střílelo do protestujících převážně dělníků jako u Verdunu. Výčet uváděl před časem poslanec KSČM Miroslav Grebeníček. Dodejme, že řada obětí měla zranění střelbou do zad!

Střelbu do omladiny v Radotíně (20. duben 1930) lze srovnávat jen s podobnými zásahy v anglických koloniích. Nejmladší R. Martincová měla 13 let! Protestoval i Romain Rolland ve Francii – jedná se o kulturní hanbu Československa! Poslední střelba za první republiky byla do protestujících v Čertižné u Medzilaborců 13. března 1935.

A co Masaryk? Se střílením do davu nesouhlasil, ale takticky mlčel. Prezidentův kancléř ve svých pamětech uvedl: »O násilnostech byl dobře informován. Námitky však odmítal. Kdyby se prý postavil na stranu demonstrujících, tím by rozpory ještě zvětšoval.«

V roce 1933 nezaměstnanost kulminovala – 920 000. Necelá polovina žila z podpory podle gentského systému, další většinou na bedrech obcí za 10–15 Kč týdně.

Ještě jedna poznámka ke zlaté první republice a TGM. V roce 1925 ocenil prezident Řádem bílého lva španělského fašistu generála Primo di Riveru (1870-1930). Toho, který v roce 1923 provedl ve Španělsku vojenský převrat, rozpustil parlament, odbory, politické strany, zakázal manifestace, stávky, zavedl cenzuru a vojenskou diktaturu. V podstatě až do roku 1930.

O rok později, 1926, obdržel z rukou prezidenta Řád bílého lva italský diktátor a fašista Benito Mussolini (1883-1945). Provedl fašistický převrat o rok dříve než di Rivera – 1922. V roce 1938 se nám v Mnichově »odměnil«.

Jedno však nelze první republice upřít. Vytváření legend. První se týkala TGM a říkalo se jí tatíčkovská. Každé dítě znalo několik písní i říkanek. Druhá legenda, legionářská, vytvořila kolem čs. legionářů aureolu výjimečnosti. Všichni další účastníci války neznamenali nic, byli jen »Rakušáci«.

Kandidát na senátora za KSČM v okrese Ústí nad Orlicí Jaroslav Bajt měl při volbách v roce 2010 své krédo: »Idealizovat dějiny není moudré, je ale stejně nemoudré, někdy až hloupé, dějiny měnit.«

Jaroslav ŠTRAIT