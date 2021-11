Mladým nabídnout funkční alternativu ke kapitalismu

Získat pro komunistickou stranu přízeň mladých je dnes náročný úkol. Levice slábne na všech frontách. KSČM mladé lidi ve společnosti přes 30 let zarputile ignorovala. Ty odvážné jednotlivce, kteří se k ní přeci jen přidali, často znechutila, odehnala nebo je ve své zkostnatělosti nechala vyhořet.

Neustále se mluví o tom, že je potřeba stranu omladit. Jak vážně je to myšleno a co pro to bylo uděláno, dokládá počet mladých delegátů na mimořádném sjezdu KSČM. Členů ve věku do 30 let má strana necelé dvě stovky. Delegáty v tomto věku bychom napočítali na prstech jedné ruky. A přitom jsou to oni, o kom se zde rozhoduje především. Ale bude to: O NÁS – BEZ NÁS!

Úkoly nového vedení v oblasti mládeže nebudou vůbec snadné. Pokud chce KSČM po tomto sjezdu oslovit mladou generaci, musí jí nabídnout něco, co nikdo jiný nemůže – funkční alternativu k současnému systému. Prostor pro vyjádření svého odporu a revolučního nadšení, které však bude usměrňováno a vedeno, aby se stalo produktivní silou a nejen mladickou nerozvážností.

Proto bude potřeba vytvořit takové podmínky, aby se mladí lidé mohli ve straně vzdělávat. Aby pochopili zákonitosti marxismu, ale ne jako nějaký rigidní soubor myšlenek, ale jako živoucí nástroj pro analýzu soudobé společnosti a řešení aktuálních problémů.

Velkou zodpovědnost budou muset převzít starší a zkušenější kádry. Vzít na sebe roli mentorů, průvodců, učitelů. Nesmíme ale skončit u studia teorie. Mladí lidé se musí učit stínovat stranické funkce, vystupovat na veřejnosti a přebírat zodpovědnost za dílčí úkoly. Vždyť právě oni budou jednou hnacím motorem a tvářemi strany, její budoucností i zárukou, že nezanikne.

A jakou mají mladí lidé představu o komunistické straně? Chceme KSČM, která bude natolik sebevědomá, že si dokáže přiznat vlastní přešlapy a nedostatky a pracovat na nich. Stranu, která bude vždy hledět vpřed. Chceme, aby byla vlastenecká, hrdá na odkaz našich předků i úspěchy současníků. Ne ale nacionalistická, lísající se ke stranám a osobnostem, které ji zatáhnou do bahna hnědého populismu.

Musí být striktně a radikálně antifašistická. BEZ KOMPROMISŮ. A také to musí být strana, které budou mladí lidé rozumět. Proto je potřeba s nimi komunikovat jejich jazykem a moderními způsoby.

Ten, kdo je zvolen do vedení strany, musí být pro mladé lidi inspirací. Člověk, který se orientuje v současném světě a je znalý politického boje v kapitalistických podmínkách. Člověk, z jehož pracovitosti, otevřenosti a férového jednání si budou moct vzít příklad a budou mu věřit. Tedy žádný podrazák, rozvraceč, manipulátor, intrikář, nepřesvědčený zaměstnanec strany nebo starý egoista.

Předpokládám, že si všichni uvědomujeme mimořádnou důležitost rozhodnutí, které společně uděláme. Bude mít totiž velký vliv na to, zda a jací mladí lidé ve straně zůstanou nebo se k ní v budoucnu připojí.

Petra PROKŠANOVÁ, předsedkyně komise mládeže ÚV KSČM