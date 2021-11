Ilustrační FOTO - Pixabay

Izrael. Další příkoří vůči Palestincům

Izraelský premiér Naftali Bennett i ministr zahraničí Jair Lapid shodně a důrazně odmítli záměr USA opět v Jeruzalémě otevřít generální konzulát, který by byl určen Palestincům. Úřad zrušila a jeho agendu začlenila pod velvyslanectví USA v roce 2019 minulá administrativa USA, jež také provokativně velvyslanectví přesunula z Tel Avivu do Jeruzaléma. Palestinská samospráva Bennettovu vládu za její názor kritizovala.

Většina zemí má stále své zastupitelské úřady v Tel Avivu. Zrušení konzulátu přispělo ke zhoršení americko-palestinských vztahů. Současná administrativa amerického prezidenta Joea Bidena chce úřad znovu otevřít, zatím ale není zřejmé, kdy k tomu dojde. Washington rovněž přiznal, že k takovému kroku bude potřebovat souhlas Izraele. Bennett a Lapid v sobotu večer shodně tuto možnost odmítli. »Pokud chtějí Američané otevřít konzulát v palestinském Ramalláhu, nemáme s tím problém. Svrchovanost v Jeruzalémě ale náleží pouze Izraeli,« prohlásil šéf izraelské diplomacie. »V Jeruzalémě není místo pro americký konzulát, který by poskytoval služby Palestincům. Říkáme to v klidu, bez dramatu a důsledně a já doufám, že je to pochopeno. Jeruzalém je hlavní město pouze Izraele,« řekl nabubřele Bennett. Jenže Izrael Východní Jeruzalém, který chtějí Palestinci považují za své hlavní město, anektoval v rozporu s mezinárodním právem.



Tel Aviv je okupant

Palestinské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že považuje znovuotevření konzulátu za součást mezinárodního úsilí ukončit letitou izraelskou okupaci palestinských území. »Východní Jeruzalém je neoddělitelnou součástí okupovaného palestinského území a je hlavním městem Palestiny. Izrael je okupant a nemá právo vetovat rozhodnutí USA,« uvedlo ministerstvo. Izraelská média připomínají, že po nedávném prosazení rozpočtu na letošní a příští rok se vláda cítí stabilnější a politici budou ochotnější řešit politicky citlivější záležitosti. »To není otázka politiky, je to principiální nesouhlas Izraele s otevřením amerického konzulátu v Jeruzalémě. USA zde mají velvyslanectví,« uvedl podle ČTK Lapid.

I palestinská metropole

List The Jerusalem Post napsal, že i Washington čekal na výsledek hlasování o rozpočtu v Izraeli, než obnoví tlak na otevření konzulátu. Neshoda v této otázce stejně jako v kauze výstavby v židovských osadách na palestinském Západním břehu Jordánu může podle listu vytvořit nové napětí mezi USA a Izraelem.

Spory kolem Jeruzaléma patří k největším problémům izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael východ města, obývaný stále hlavně Araby, obsadil za války v roce 1967. Celé město považuje za svou metropoli, zatímco Palestinci se nevzdávají možnosti, že východní část bude hlavním městem jejich státu. Mírové rozhovory jsou ale dlouhodobě přerušeny.

(ava)