Zemmour a Le Penová se přetahují

Francouzský krajně pravicový bývalý novinář Éric Zemmour získal druhé místo už ve třetím průzkumu volebních možností před dubnovými volbami hlavy státu ve Francii. V čele je s náskokem dál prezident Emmanuel Macron. Na třetím místě se jen o bod drží Marine Le Penová, rovněž představitelka krajní pravice. Kandidáti levice přílišný zájem nevzbudili, uvedla stanice LCI, jeden ze zadavatelů průzkumu.

Emmanuel Macron, ačkoliv dosud neohlásil svou kandidaturu, vede ve všech dosavadních průzkumech se značným náskokem, v tom zatím posledním získal 25 procent hlasů. Le Penová a Zemmour se několik posledních týdnů přetahují o stejnou skupinu voličů i o druhé místo v průzkumech, tentokrát se ziskem 16 respektive 17 procent hlasů. Souboj o druhé místo je podstatný, protože do druhého kola prezidentských voleb postupují jen dva nejúspěšnější kandidáti.

Záměrná strategie

Éric Zemmour byl dlouhá léta známým politickým novinářem, v současnosti je na turné po Francii se svou knihou. U části francouzské veřejnosti budí hněv, u příznivců krajní pravice naopak obdiv, svými kontroverzními výroky na účet žen, islámu nebo menšin. Naposledy v neděli v rozhovoru se stanicí BFM TV prohlásil, že ženy mají nižší platy, protože si samy vybírají špatně placené profese. Ve stejném rozhovoru také vyjádřil radost nad tím, že jeho »názory, diagnózy a řešení vítá stále více Francouzů«.

»Vyberu si svůj okamžik, vyberu si své datum, chci si vybrat způsob, jakým to řeknu a o tom všem rozhoduji já. Všechno je na kandidaturu připraveno. Vše, co musím udělat, je rozhodnout se,« uvedl Zemmour, který dosud nepotvrdil, že o post hlavy státu bude usilovat ani do kdy se rozhodne. Jeho váhání s rozhodnutím je podle francouzských médií zcela záměrnou strategií, protože na oficiální kandidáty se vztahují daleko přísnější pravidla, kterým se Zemmour jako řadový občan nemusí podřizovat.

Mélenchon v čele

Průzkum také opět poukázal na roztříštěnost levice, kde se žádný z kandidátů nedostal přes deset procent, informovala LCI. Nejúspěšnější v tomto průzkumu je s necelými devíti procenty autenticky levicový europoslanec Jean-Luc Mélenchon. Sedm procent získal ekologický aktivista a dlouholetý europoslanec za stranu Zelených Yannick Jadot. Starostka Paříže a kandidátku socialistů Anne Hidalgová má v průzkumu pět procent.

Průzkum vypracovala společnost Ifop pro stanici LCI a deník Le Figaro. Na začátku listopadu v něm odpovídalo 1358 lidí starších osmnácti let, reprezentativní vzorek francouzské populace. Zemmour se poměrně nečekaně objevil na druhém místě poprvé 6. října v průzkumu Harris Interactive. Podruhé Le Penovou odsunul na třetí místo v průzkumu Ipsos Sopra Steria z 22. října.

