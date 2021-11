Rozhovor Haló novin s předsedkyní Komise žen ÚV KSČM Soňou Markovou

Ženy jsou na kandidátních listinách poptávány

Jak hodnotíte letošní volby z pohledu rovnosti žen a mužů?

Letošní volby přinesly historicky nejvyšší, 25propcentní zastoupení žen v Poslanecké sněmovně. Strany a hnutí na své kandidátní listiny vybraly rekordní podíl žen, KSČM k tomu ale příliš nepřispěla a ve volbách z různých důvodů propadla. V mezinárodním srovnání ale ani »rekordní« čtvrtinové zastoupení žen Českou republiku nahoru příliš neposunulo. Ze států EU za námi zůstalo jen Slovensko, Irsko, Řecko, Kypr, Malta, Maďarsko a Bulharsko.

O něco málo lepšího výsledku ve prospěch žen bylo dosaženo přímou podporou voličů a voliček ve formě preferenčních hlasů. Právě díky nim se do Sněmovny dostalo o devět poslankyň víc, než pokud by to záleželo pouze na pořadí na kandidátních listinách.

Jak z tohoto pohledu vypadají kandidátní listiny KSČM?

Komise žen ÚV KSČM velmi pečlivě zanalyzovala jednotlivé kandidátní listiny a následné volební výsledky. Dospěla k několika ne příliš pozitivním závěrům. Celkem osm krajů nedodrželo dlouhodobě schválené doporučení pro sestavování kandidátek pro všechny typy voleb: na prvních dvou místech zip (muž-žena, žena-muž)a v každé další trojici vždy jeden/jedna opačného pohlaví. Z celkového počtu 343 kandidátů a kandidátek bylo pouze 88 žen (tj. necelých 26 %). Z nich 51 přeskočilo směrem nahoru právě díky preferenčním hlasům! Tento posun nastal ve všech krajích s výjimkou Plzeňského.

Mezi těmi, které na kandidátních listinách KSČM získaly největší procento preferenčních hlasů, byly: Hana Aulická Jírovcová (11,76 %), zde musím uvést i své jméno - tedy Soňa Marková (9,62 %), Květa Matušovská (8,97 %), Marta Semelová (8,88 %), Marie Pěnčíková (8,69 %, Alena Nohavová (6,81 %), Miloslava Vostrá (6,55 %) a Táňa Šormová (6,53 %). Největšími »skokankami« se staly: Ladislava Šimková a Kateřina Pavlíková ze Středočeského kraje, Vendulka Pospíšilová, Jiřina Kurandová a Natálie Veselá z Prahy a Eva Badinková ze Zlínského kraje.

V krajích, kde se v primárních volbách neumístily ženy do třetího místa, si voliči a voličky kandidátky »upravili«. Například v Karlovarském kraji Eliška Stránská přeskočila z 5. na 3., v Libereckém Lucie Siberová ze 6. na 3., na Vysočině Helena Vrzalová ze 4. na 2., v Jihomoravském Lenka Ingrová z 8. na 3. nebo v Moravskoslezském Věra Vránová ze 4. na 3. místo.

Někde byly ženy umístěny na posledních místech a preferenční hlasy je vynesly výrazně směrem nahoru. V Praze to byly Jiřina Kurandová a Vendulka Pospíšilová, v Jihočeském Kateřina Jirousová, v Karlovarském Eliška Stránská, na Vysočině Hana Hodáčová, v Jihomoravském Barbora Fejfárková, v Moravskoslezském Lenka Janů. Tato čísla jasně dokládají, že ženy jsou voliči a voličkami na kandidátních listinách KSČM poptávány a mají jejich důvěru. Pokud chceme uspět v příštích volbách, je výrazné navýšení počtu žen a jejich umístění na předních místech kandidátních listin naprosto nezbytné.

Proč je obecně na kandidátních listinách ve volbách v ČR tak málo žen a proč jsou ženy, které ve volbách kandidují, často neúspěšné?

Politické strany nemají přijata taková závazná pravidla, která by ženám umožnila umístit se v primárních volbách na volitelných místech. Stát také žádným způsobem strany a hnutí nemotivuje. O příslušném zákonu, který by obsahoval například finanční bonusy pro politické subjekty vstřícné ženám, se mnoho let mluví, ale žádná politická reprezentace dosud nenašla vůli a hlavně odvahu takovou normu předložit.

Dalším důvodem jsou předsudky a mýty v hlavách mužů i žen. Od žen se očekává více než od mužů a ony samy se často podceňují, nevěří tolik ve své schopnosti jako muži. »Neúspěšnost« může spočívat ve specifických vlastnostech žen političek, tahu na branku, nechuti k politikaření, »podpásovkám«, větší odolnosti vůči korupci, v sebereflexi, schopnosti uznat svou chybu a vyvodit z toho důsledky. Problém ale spočívá také v menší schopnosti žen se vzájemně podpořit a tzv. síťovat. Od žen se očekává vyšší vzdělání a lepší výkon, aby si funkci tzv. zasloužily. K tomu se automaticky předpokládá, že se postarají o děti, domácnost a popřípadě staré rodiče. Je příznačné, že když se političce něco nepovede, je mnohem víc podrobena kritice a je to bráno jako důkaz, že ženy do politiky nepatří. Problém spočívá i v nedostatečném sebevědomí a podceňování svých schopností samotnými ženami.

Ženy jsou méně ochotné ztrácet čas planým tlacháním, více jim vadí vulgarita a podrazy, které často politiku provázejí. Ženy, které v politice uspěly, jsou profesně a komunikačně schopné, mají podporu rodiny a umějí si dobře organizovat svůj čas. Někdy lze ale u »úspěšných« žen pozorovat sklon k tzv. mužským vlastnostem, způsobům jednání a chování, aby v ryze mužském světě měly vůbec šanci uspět.

Existuje v rámci KSČM nějaká snaha podporující rovnost žen a mužů?

Před několika lety vznikla Komise žen ÚV KSČM s cílem podpořit otázky rovnosti žen a mužů i dosáhnout zapojení většího počtu žen v politice KSČM. Komise žen pořádá pravidelné semináře a mentorinky pro ženy a muže. V levicovém deníku Haló noviny pravidelně vychází stránka Žena a společnost. Komise žen spravuje vlastní webové stránky a Facebook. Vydává pravidelná prohlášení k Mezinárodnímu dni žen a Dni rovnosti žen a mužů. Vyjadřuje se k událostem souvisejícím s rovností žen a mužů. Pořádá soutěž Žena roku KSČM. Na všech svých akcích nabízí možnost hlídání dětí.

V rámci strany vedeme diskuse, ale zatím - bohužel - s jediným výsledkem: »Schopné ženy se prosadí samy. Žádná závazná pravidla nepotřebujeme, stejně nemáme prostředky, jak je efektivně uplatňovat.«

Často se stává, že to odmítají ženy samotné, a ty, které již svého postavení dosáhly, nechtějí pomáhat svým možným konkurentkám, protože ony si svoji funkci přece těžce vybojovaly.

Jaké by byly podle vás vhodné prostředky k podpoře žen v rámci stran a ve volbách?

Především je třeba začít tím, že stát alespoň dočasně podpoří ty politické subjekty, které svými vnitrostranickými pravidly umožní ženám umístit se na volitelných místech na kandidátních listinách, například zavedením vyššího příspěvku za volby. Důležité je také zajištění dostupných a kvalitních služeb pro rodiče, jako jsou školky, jesle, družiny, školní kluby a mimoškolní činnost. Umožnit matkám ve větší míře využívat částečné, flexibilní a sdílené úvazky, práci z domova s odpovídajícím finančním ohodnocením. Výchovu, vzdělávání a mediální působení směřovat k bourání předsudků a mýtů ve společnosti. Svoji často negativní roli hraje také působení médií. Ta se většinou stereotypně soustřeďují na kontroverznost »kvót« a nevěnují systematickou pozornost celé šíři problémů rovného zastoupení žen a mužů nejen v rozhodovacích pozicích. Často posměšná rétorika vede k tomu, že ženy se dnes skoro bojí vyslovit slovo feminismus či gender, aby nebyly okamžitě dehonestovány.

Myslíte si, že současné vyšší zastoupení žen ve Sněmovně pomůže situaci zlepšit?

To spolehlivě ukáže až čas. Už ve volbách v roce 2010 se do Sněmovny dostalo 44 žen, což činilo 22 procent. Ve volbách tehdy zvítězila ČSSD, ale vládu sestavovala ODS, která skončila druhá. Již při vyjednávání o vládě se za ODS účastnili jen muži. Nově vzniklá vláda Petra Nečase pak byla čistě »pánským klubem«. Ženy se sice postupně do vládních pozic nakonec dostaly, vláda ale k větší rovnosti žen a mužů v politice ani ve společnosti nijak nepřispěla. Rada vlády pro rovnost žen a mužů se dva roky vůbec nesešla a její činnost byla dále paralyzována přesunem z Úřadu vlády ČR na ministerstvo práce a sociálních věcí. Diskuse o systémových změnách byla téměř nemožná.

Současnému vyjednávání o vládě znovu vévodí ODS a již nyní je jasné, že se ani letos nedočkáme premiérky. Větší bude zřejmě jen zastoupení žen ve vedení Poslanecké sněmovny.

Otazník zůstává nad osudem témat spojených s rovností žen a mužů. Vzhledem k tomu, že vládní koalici budou tvořit pravicové konzervativní strany, nelze očekávat, že by se tato témata stala prioritami vlády. Navíc se do Sněmovny nedostala žádná levicová strana, která by mohla tato témata přinášet a prosazovat.

A neodhlížíte při hodnocení zastoupení žen ve vedení státu od programu, který tyto političky mají? Když to řeknu lapidárně, pro mě osobně by byl lepší muž ve vrcholové funkci, který by byl svým zaměřením levicový, než pravicová premiérka či předsedkyně Sněmovny. Jestli se úsilí o prosazování žen nevyvyšuje nad programové priority?

Ženy tvoří polovinu populace v České republice, ale jejich zastoupení v rozhodovacích procesech je dvacetiprocentní. Když vstoupí do politiky aspoň 40 % žen, což je hranice, při které začínají být zájmy určité skupiny skutečně hájeny, tak to budou jak levicově, tak pravicově smýšlející političky. Jde o to, aby voliči a voličky měli skutečně na výběr. Je nezbytné vyřešit přetrvávající nejpalčivější problémy, jako je neopodstatněný rozdíl v zaměstnanosti a odměňování žen a mužů nebo zvýšení rizika chudoby a větší podíl pečovatelských povinností u žen. Také negativní dopady pandemie COVID-19 jsou větší na ženy, než na muže, včetně domácího násilí.

Budou-li vygumovány nebo populisty vyluxovány hlasy levicových voličů a voliček, tak sice může být v politice mnoho žen, i třeba oněch 40 %, ale ty nebudou mít levicový dres. Toho se neobáváte?

Pokud budou vládnout pravicové subjekty, nebude v politice rovné zastoupení žen a mužů. Ty to totiž zásadně odmítají. Jsem přesvědčena o tom, že se situace po všech stránkách pro občany České republiky zlepší až poté, co se levice do rozhodování o obcích, městech, krajích i do parlamentu většinově vrátí.

Monika HOŘENÍ