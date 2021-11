»Spanilá jízda« pana Vystrčila

Vystrčilova »spanilá jízda« byla charakteristická polibkem s paní »prezidentkou« Cichanouskou. Škoda, že při tom nevyslovil něco podobného jako na Tchaj-wanu: »Jsem Tchajwanec«, což mu v oné ostrovní zemi vyneslo metál na prsa a červené koberce snad dokonce na »místnost, do níž chodí i císař pán pěšky«.

Mám na mysli slova: »Jsem Bělorus.« Jenže ta věta by musela znít »Jsem Antibělorus«, a to by paní Cichanouské udělat nemohl, protože ještě stále musí inzerovat, že je především běloruská vlastenka, a ne, jako naši Piráti, především Evropanka. Za to by ji ani ve Washingtonu, ani běloruská opozice, nepochválili.

Pan Vystrčil jí ovšem musel něco přivést. Květiny? Jistě. Nějaký dárek, který by okrášlil ženu? Možná. Nevíme, nebyli jsme u toho a podobné důvěrnosti nám Česká televize nepřiblížila. Přece jen jí však přivezl jeden dárek. Jaký? Sdělil jí, až budeme předsedat Evropské unii, že vyhlásíme další sankce na Lukašenkovo Bělorusko. Tak tvrdé jako dosud proti nikomu přijaty nebyly. Ani proti Rusku! Přitom kdyby záleželo na nás, pak by se Rusku stáhla smyčka okolo krku a ještě rádo by »světovému společenství«, rozuměj: světovému kapitálu, předalo nejen Sibiř a její nerostné bohatství, ale ani jeho vlajka by už dnes nikde ve světě nesměla vlát. Tak jako při tenisovém turnaji, který se právě koná v Praze. Rusko, ten světový agresor, který se všude roztahuje a drápe se svými drápy až na nás, by bylo potrestáno novými versailleskými dohodami, které by přejaly podobná rozhodnutí, jako byla přijímána proti poraženému Německu v roce 1919. To vše jistě Miloš Vystrčil sdělil v Pobaltí i českým vojákům, kteří tu s nasazením svého života brání litevskou a další hranice proti agresivnímu Putinovu Rusku.

Ale zůstaňme u daru paní Cichanouské. Muž číslo dvě v České republice jí jistojistě slíbil, že Bělorusko bude brzy její. Stačí půl roku počkat na naše předsednictví Unii. Pak bude moci do Minsku přijet dokonce »na bílém koni«. Ostatně na toho »bílého koně« ještě máme.

Milan ŠPÁS

