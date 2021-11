Mé aktuální rozpaky - můj pohled

V sobotu 6. listopadu jsem si přečetl pod výše uvedeným titulkem v Haló novinách článek, který mě zaujal. Od prvních řádků jsem ho četl se zaujetím, cítil jsem pravdivost i zklamání autorky textu.

Čím více jsem přečetl, tím více jsem pochopil, o jak důležité věcí hovoří paní Taťána Jirousová.

Jsem rád, že napsala své dojmy jako delegátka mimořádného sjezdu, že otevřeně pojmenovala to, co jsme my na dálku jen neostře tušili, že se odhodlala napsat, co do života strany nepatří. Vážím si této upřímnosti.

Otevřeně popsala atmosféru a průběh mimořádného sjezdu. Myslím, že to, co popisuje, nevzniklo najednou, myslím také, že personální změnou se vše nevyřeší. Právě od nových tváří bych čekal změnu stylu práce, poctivost, osobní příklad, a zejména zlepšení vztahu jednoho k druhému.

I do stranických řad prosakuje atmosféra společnosti, ať si to přiznáváme, či nikoliv. Psal jsem o vztazích, které cítíme, že nejsou v pořádku, ba co více, zhoršuji se jako odraz společenské situace současnosti. Jak z toho ven, konstatování nestačí. Je potřeba nalézt příčiny a snažit se pro to něco udělat, aby tomu tak nebylo. Hluboké kořeny tkví v současné společnosti.

Domnívám se, že praktiky nespolupráce a obviňování do stranické komunity nepatří. Kultivovaná politická strana, která to myslí vážně a pochopila svou úlohu, by se takto chovat neměla.

Píši tyto řádky a vyjadřuji svůj názor a přesvědčení, že jestli chceme být úspěšní, měli bychom změnit styl práce a přístup k sobě navzájem.

Dávat příklad ostatním. Je to dlouhodobý proces, který může leckoho unavit.

Dům postavíte relativně rychle, avšak změnit jednání lidí, kteří si navykli na zaběhnuté vzorce chování a hodnoty podřizující majetku, je již neskonale obtížnější.

V takové době žijeme. Materie vždy brání změně pohybu. Některé negativní jevy zapustily již své kořeny a přinášejí své trpké ovoce. Souhlasím, že obviňování a generační nálepkování, unáhlenost, netrpělivost, neobjektivnost nám ovoce nepřinese. Jen spolupráce, vzájemná podpora s jasným cílem a programem může být východiskem do posjezdového období. Vážená paní Jirousová, děkuji za Váš příspěvek.

Ladislav BLAHUTA