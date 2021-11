Jen s »demokratickými státy«

Nová koalice má prý deset zásadních bodů, které chce prosazovat. Jedním z těch deseti je »stopka nedemokratickým státům«. Co to znamená? Podle ní prý vláda neumožní nedemokratickým zemím přístup ke klíčové infrastruktuře České republiky. Co je to však ta klíčová infrastruktura? Podobné případy, jako je dostavba Jaderné elektrárny Dukovany. Co se tím myslí, určovat bude paní Černochová či pan Lipavský? Tedy nová ministryně obrany a zahraničí?

Podle naší pravice mezi »demokratické státy« nepatří Rusko, Čína. Kdo dál? Lze si to domyslet. Bělorusko, Kuba, Vietnam… Zda sem bude podle našich nových představitelů patřit Polsko a Maďarsko, nevíme. Je zcela možné, že v tomto případě, bez ohledu na eurounijní kritiku, která se na tyto státy snesla, dostanou pardon. Jsou příliš blízko a můžeme je ještě potřebovat, i když experiment s Visegrádskou čtyřkou si budeme prý muset ještě promyslet. Jenže co takhle Saúdská Arábie, emiráty, Turecko, Izrael? Ten přece brání svobodnému rozvoji Palestinců na jejich území a staví své osady na jejich půdě. A země Saúdů, emiráty? Že by tam ženy měly stejná práva jako muži? Ne, to přece není pravda. A Erdoganovo Turecko? To kritizuje celá Evropská unie, ale dělat nic nemůže, protože Turci jsou »bratři ve zbrani«. Jenže to všechno jsou naši spojenci. Na ty nelze brát stejný metr.

V témže dokumentu bylo naznačeno, že prý napříště se zaměříme na takové nedemokratické země i vojensky. Jen nevím, zda se tím myslí, že vyhlásíme Rusku, Číně a dalším »nepohodlným« válku. Proč jinak bychom však nakupovali techniku, která neslouží k obraně, ale je připravena na útočné použití? Nová vláda podle Seznamu bude údajně školit mládež a naše občany »obraně proti terorismu«. Nejde ovšem jen o obranu doma, aby boj byl účinný, je přece třeba ho porazit ve světě (zkušenost z Afghánistánu, jak vidno, nestačila). Tady doma, nám přece, jak jsme se dozvěděli z jednoho předvolebního letáku jedné ze stran z budoucího vládního slepence, nic nehrozí. Proto klidně můžeme přijímat emigranty utíkající do Evropy, a tak pomoci státům »v první linii«. Co na tom, že si tak sami nasazujeme kukačky do hnízda? Jsme přece především Evropané, a proto nám musí být víc bližší »kabát, než košile«.

Jaroslav KOJZAR