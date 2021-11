Tak jsme se dočkali…

Tak jsme se dočkali. Návratu ekonomicky krajně pravicové, extremistické neoliberální koalice asociálů a elitářů kolem ODS a TOPky. Že se k nim přidala ke všem proudům a světovým stranám tradičně přilnavá KDU (kdysi ČSL), to taky nepřekvapuje. Elitářští Starostové rovněž ne, no a Piráti, takový účelový kočkopes, ti se vlastně díky volebnímu kroužkování stali jen jakýmsi trpěným přívěškem, »vředem«, bez kterého by i 104 mandátů stačilo k prosazování všech hrůz, děsů a běsů, co nás v následujících letech čekají.

Navzdory tomu Piráti nakonec ke čtyřem mandátům budou mít hned tři ministerstva, ač to donutilo zavedené pravičáky před volbami slibující oklešťování státního aparátu naopak pořádně tento nabobtnat. Právě o ta tři ministerstva, a dokonce čtyři ministry. A nic na tom nemění výmluvy Marka Bendy, že žádná koalice se nemůže srovnávat s Babišovou vládou, nýbrž s těmi předchozími… Nesmysl! Tahle vláda střídá tu Babišovu, takže srovnání logicky musí být právě s tou předchozí. Ano, ještě nezačali vládnout a už se usvědčili z podvodů a lží. A ani Benda to neokecá. Svědčí o tom totiž i platová aféra rozteklého bafuňářského senátora za ODS, který se bil v prsa, jak přece nemůže vykonávat svou funkci s vědomím, že pět let nedostane přidáno ani kačku. Ačkoli před volbami mu slibovat opak nevadilo. Tak jako jeho pravicovým kolegům…

Piráti v koalici ale jedno plus představovat budou. Nacionalistická krajní pravice s Václavem Klausem v čele, je bude označovat za levičáky a ztrapňovat se tak ještě víc než dosud. Na Pirátech samozřejmě zhola nic levicového není. Ačkoli je bohužel současná levicově orientovaná omladina prý z nedostatku jiných alternativ nepochopitelně volila. Tak teď snad pochopí, že to byla chyba – když se Piráti dobrovolně spojili s ďáblem, daleko zřetelněji než KSČM v minulém volebním období formou tolerance vlády s oligarchou z ANO (jak jí nejen těmito mladými progresivními levičáky bylo vytýkáno). Bude tedy zajímavé sledovat, koho tato minimálně několik desítek tisíc lidí čítající skupina bude prosazovat a volit příště!

Problém je jinde. Jak docílit toho, aby z nadcházejících ekonomických zločinů pětikoalice příště neprofitovalo právě ANO po boku s krajně pravicovými politickými extremisty ze SPD! Ale aby to po 12 letech (udrží-li se pětikoalice celé čtyři roky) od posledních úspěšných voleb byla znovu KSČM… Určitá šance tu rozhodně je – pokud se od laciného populismu ANO a SPD budeme po celou tu dobu dostatečně distancovat, pokud odmítneme laciné vějičkovité rady Štěpána Kotrby (minulý týden v Mf Dnes) apod. Řekneme-li jasné ne nové modročerné koalici i záložní hnědé hrozbě. Naše barva je přece ta červená…

Roman JANOUCH