Koalice nemyslí na ochranu zaměstnanců

Prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu nebo pravidelnou valorizaci plateb za tzv. státní pojištěnce slibují koalice Spolu a PirSTAN ve smlouvě, kterou podepsali předsedové stran.

Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná považuje koaliční smlouvu za cár papíru, lidem, kteří budou tvořit příští vládu, nelze podle ní věřit. »Jsou to lidi, kteří tady byli charakterizováni politikou škrtů. Pro mě je koaliční smlouva cár papírů, já těmto lidem nevěřím,« řekla Konečná našemu listu.

Dokument je rozdělený na jednotlivé oblasti, v nichž budoucí vládní koalice nastiňuje svoji politiku. »Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí,« stojí v materiálu. Vedle toho koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům.

Konečná podotkla, že důchodovou reformu dosud obsahovaly všechny smlouvy, zatím se nikomu nepovedla. »Provádět ji nyní pod hlavičkou pravicových stran, které budou mít zájem o to, aby lidé byli nuceni střádat na různé pochybné fondy a firmy mimo systém, tak to ať raději nedělají nic, protože by to mohlo znamenat neskutečný průšvih,« reagovala.

Marně v koaliční smlouvě hledala zmínku o větší ochraně zaměstnanců. Chybí jí tam otázky pracovního práva, návrh na pětitýdenní dovolenou či otázka vztahu k agenturnímu zaměstnávání. »Není tam ani slovo o tom, že zaměstnanci mají nějaká práva. To může dopadnout absolutní šíleností, že se vrátíme na počátek 90tých let, když si zaměstnavatelé se zaměstnanci mohli dělat, co chtěli. Také tam není ani zmínka o odborech,« konstatovala Konečná. Dokumentu také vytkla, že sociální politika tam je jen okrajově. »Zajímalo by mě, co budou dělat s podporou lidí, kteří už nevědí, jak dál, kteří se ne vlastním přičiněním dostali do těžké životní situace. To jsem se nedočetla,« dodala Konečná.

Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná

Konfrontace místo diskuse

Naopak nepřekvapilo ji, že koalice se nezapomněla zavázat k tomu, že ČR bude na obranu dávat dvě procenta hrubého domácího produktu. »Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty,« píše se v dokumentu. Zvýšit by se měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.

Zvyšování výdajů na obranu označila Konečná za nesmysl. Vzhledem k tomu, že příští ministryní by se měla stát Jana Černochová (ODS), ji však tento záměr nepřekvapil. »Rozumím tomu, že to je jejich hlavní cíl, koneckonců paní Černochová se na ten post těšila posledních deset let. Ať ale potom vystoupí a řekne, že nedá peníze maminkám a všem, kterým budou chybět, a že místo toho budeme kupovat tanky,« uvedla předsedkyně komunistů. Zdůraznila, že KSČM nejenže nepodporuje zvýšení prostředků pro ministerstvo obrany, ale naopak chce jejich snížení, protože to znamená vyhazování peněz za věci, které ČR nepotřebuje, které ji neochrání.

Značně kritická je Konečná k části dokumentu týkajícího se zahraniční politiky. Ta se má dál opírat o ukotvení v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i »tradiční strategické partnerství« s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.

»Příští vláda jde dál cestou konfrontace místo diskuse, vnímám to, že USA budou náš jediný a nedílný spojenec, který nám bude diktovat, jak se máme chovat. Zvlášť po tom, co se stalo v Afghánistánu, bychom měli vyhodnotit naši účast v NATO, protože je to neskutečná ostuda, která nás stála lidské životy i spoustu peněz a vidíme, že úplně zbytečně,« uvedla. Nijak nezpochybňuje spolupráci ohledně V4, ale na druhou stranu, když prý vidí, jak Poláci reagují na Turów, který ohrožuje pitnou vodu českých občanů, je zřejmé, že V4 České republice nijak nepomůže. »Čekala bych, že budeme daleko tvrdšími vyjednávači v rámci EU, my se však zatím jenom hlásíme k tomu, že to je super projekt,« uvedla Konečná. »Stojíme před reformou EU, probíhá jednání o její budoucnosti a o tom tam není ani zmínka,« dodala.

Chystá se zrušení EET

Strany se v koaliční dohodě také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky.

Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech.

Nově vznikající vládní koalice plánuje zrušení elektronické evidence tržeb (EET), stanovení stropu daňového zatížení nebo zpřísnění rozpočtových pravidel jejich povýšením na ústavní zákon.

Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci daňové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti.

V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti.

V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy.

(jad)