Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Bidenovy ořezané »ambiciózní« investice

Americkou Sněmovnou reprezentantů prošel v pátek večer místního času (sobota brzy ráno SEČ) plán o rozvoji infrastruktury ve výši jednoho bilionu dolarů (21,8 bilionu Kč). Jde o menší ze dvou balíků výdajů prosazovaných prezidentem Joe Bidenem. Na plánu se už dohodli demokraté a republikáni v Senátu a nyní ho musí podepsat prezident.

Schvalování dvou klíčových norem Bidenova prezidentství provázejí vnitrostranické spory mezi demokraty, první z nich sněmovna nyní odsouhlasila jen díky republikánům. Hlasování o sadě sociálních a ekologických programů v celkovém objemu 1,85 bilionu dolarů, jež chtělo vedení demokratů prosadit v sobotu, bylo nakonec odloženo. Stalo se tak poté, co umírněnější demokraté požádali o nestranný odhad nákladů na toto rozsáhlé opatření od Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO). O průlom se postaral Biden, který kvůli vyjednávání odložil cestu do dovolenkového sídla na Rehoboth Beach, a vedoucí představitelé Sněmovny reprezentantů. Umírnění zákonodárci později souhlasili s podporou sociálního a ekologického balíku zákonů, pokud budou odhady CBO v souladu s předběžnými čísly, která poskytli analytici. Hlasovat by se o něm mělo v týdnu od 15. listopadu.

Šest demokratů proti

Výměnou za to levicovější, tzv. progresivní křídlo nyní souhlasilo s tím, že podpoří opatření týkající se infrastruktury, které několik měsíců blokovalo ve snaze vyvinout tlak na umírněné, aby podpořili opatření týkající se sociální oblasti a životního prostředí. Balík zaměřený na infrastrukturu dolní komorou Kongresu přesto nakonec prošel jen díky 13 hlasům umírněných republikánů, a to v celkovém poměru 228 ku 206. Proti se postavilo šest demokratů z progresivního křídla, například Alexandria Ocasiová-Cortezová. Několikaměsíční vnitrostranická pře podle komentátorů přispěla k těžké porážce demokratů ve volbách guvernéra ve státu Virginie v minulém týdnu. Schválení infrastrukturního balíku je podle AP motivováno i snahou demokratů vystupovat jednotně před kongresovými volbami příští rok.

USA prý vyhrály závod

V příštích letech budou díky schválenému balíku zákonů nasměrovány prostředky do výstavby a opravy silnic, přístavů, letišť, železnic, příměstské dopravy, zásobování vodou, přenosové soustavy či vysokorychlostního internetového připojení. Investice mají za cíl přispět i k ochraně klimatu, Bidenově programové prioritě. »Lidé příštích generací se budou ohlížet a vědět, že toto byl okamžik, kdy Amerika vyhrála ekonomický závod o 21. století,« uvedl v sobotu v prohlášení Biden, pro něhož je hlasování o dvojici balíčků testem schopnosti prosazovat v Kongresu jím vytyčenou politiku.

Proti původním prezidentovým představám jsou oba balíky ve své současné podobě výrazně méně ambiciózní. Objem plánovaných investic do infrastruktury během složitých vyjednávání v Senátu spadl na zhruba bilion dolarů, aktuální cenovka u sociálního a ekologického plánu zase odpovídá asi polovině původní částky navrhované Bílým domem.

(ava, čtk)