Ilustrační FOTO - Pixabay

Chytrá karanténa za 651 milionů

Projekt Chytré karantény, který vznikl během epidemie COVID-19, bude v příštím roce stát 651 milionů korun.

Nejvíce peněz, 285 milionů korun, půjde na provoz call centra, které se podílí na trasování nakažených, pomáhá lidem s objednáním na očkování a provozuje informační linku 1221. Dalších 195 milionů bude potřeba na systémy, které provozuje a rozvíjí Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), vyplývá z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici.

Projekt Chytré karantény vznikl loni s cílem zastřešit a koordinovat činnost různých organizací a institucí, které se podílejí na boji s epidemií COVID-19. Pomáhá také při sdílení dat mezi krajskými hygienickými stanicemi, laboratořemi, nemocnicemi a centrálním řídícím týmem. Do projektu jsou kromě ministerstva zdravotnictví a jeho organizací zapojeny také ministerstva obrany, vnitra, armáda a NAKIT.

Podle materiálu se předpokládá, že epidemie na přelomu letošního a příštího roku dosáhne asi 50 až 70 procent loňské podzimní a zimní vlny. Příští rok by epidemie měla ustoupit v několika zmenšujících se vlnách. Bude potřeba i nadále testovat, trasovat, podporovat očkování i přeočkování posilující dávkou či sledovat rizika nových mutací koronaviru. Zapojení NAKIT a armády by mělo postupně ustávat. Nynější dohoda o zapojení armády byla do konce listopadu, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden řekl, že bude pravděpodobně prodloužena do konce ledna.

Na letošní rok bylo na Chytrou karanténu vyčleněno v rozpočtu 400 milionů korun. Minulý týden kabinet podle Vojtěcha navýšil finance na projekt o dalších 272 milionů korun.

(cik)