Jak z toho ven?

Na internetu jsem si přečetl informaci o záměru budoucího ministra financí Zbyňka Stanjury snížit počty státních úředníků. Jistě plán hodný pochvaly, i když tím ODS a Fialova vláda nezíská body do dalších voleb. Za rok se ovšem leccos zapomene. Náš národ je totiž hodně zapomnětlivý. Zmíněný záměr jsem si ovšem konfrontoval s děním kolem Poslanecké sněmovny. Namísto pěti místopředsedů tu bude najednou šest, to ovšem znamená i další služebný personál, protože místopředseda nemůže zůstat jako obyčejný poslanec bez někoho, kdo mu nosí materiály a bez své osobní sekretářky, neřku-li řidiče. Také ministerstev bude víc a tedy i víc úředníků, víc sekretářek, náměstků, ředitelů odborů a oddělení, řidičů atd., atd. Prý všechno spraví digitalizace, jež nahradí člověka v jeho papírových záležitostech. I tak je to možné zdůvodnit, i když digitalizace nikdy nebude sloužit všem, protože ne každý ji bude vůbec potřebovat. Chápu, že současná starší generace, která ještě ne zcela umí zacházet s počítači, vymře. Pak sen Pirátů všechno vyřešit zmáčknutím tlačítka bude zdánlivě naplněn. Vlastně tím také naprosté zmapování obyvatelstva a proniknutí do poslední kuchyně. Kontrola každého bude dovršena. Tomu se potom bude říkat »skutečná svoboda« a »vzorová demokracie«.

Kde tedy pak Stanjura chce ušetřit? Na platech zaměstnanců úřadů jistě ne. To ve stávající inflaci nebude ani možné. K propuštění určitého počtu přebytečných úředníků může ona digitalizace napomoci. Jenže to nebude hned. Napřed se ministr a jeho aparát budou muset ustavit, zamyslit, připravit befely a pak teprve si budou moci dupnout. Ovšem bude-li to v zájmu jejich strany. A do té doby? Víte, kolik milionů budou stát platy zamýšlejících úředníků? Ani se mně nechce domyslet.

A jsme u toho, čím jsem měl začít. Propouštět je sice možné, ale nikoli tam, kde na tom nemá zájem strana pana ministra, tam se budou přijímat noví pracovníci. Jde totiž o to, co největšímu počtu svých příznivců a členů vítězných stran dát možnost se uplatnit v lukrativních postech. Proto víc místopředsedů Poslanecké sněmovny, proto víc ministrů, náměstků, ředitelů odborů a oddělení, řidičů. Takže, řekněte, jak z toho ven?

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice