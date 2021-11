Ilustrační FOTO - Pixabay

Plno slibů, postupy ale chybějí

Oblast zdravotnictví ve smlouvě, kterou podepsali zástupci koalic Spolu a PirSTAN, je plná obecných formulací, konkrétní postupy, jak řešit dlouhodobé problémy, ale většinou chybějí. Haló novinám to řekla stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech.

Obavy podle Markové vzbuzuje hned na začátku jasně deklarovaný slib nové koalice, že zavede možnost dobrovolného doplňkového připojištění. »Co tato změna komu přinese a kdo na ní vydělá? Nemocní lidé jsou nejzranitelnější a těch 60 % naší společnosti, za které platí zdravotní péči stát, si nežije nad poměry. Budou mít finanční prostředky na doplácení?« ptá se Marková. Dále připomněla, že ze čtyř milionů ekonomicky aktivních pracovníků je podle statistik skoro 900 tisíc OSVČ, a ti hradí ve většině případů minimální pojistné. »Zůstává skupina okolo tří milionů lidí, ale téměř 60 % zaměstnanců nedosahuje na průměrnou mzdu, a ti počítají každou korunu. Každý další výdaj znamená, že se musí uskromnit,« dodala stínová ministryně. Je si podle ní třeba také uvědomit, že do systému zdravotnictví se finanční prostředky z připojištění dostanou až v případě, že nastane pojistná událost.

V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliard korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče. »Co se ale stane, když se nedohodnou? Zatím se tak totiž stalo v posledních letech jen jednou,« připomněla Marková.

Soňa Marková.

To, co odmítali, nyní budou chtít prosadit?

Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou valorizaci.

Marková v této souvislosti připomněla, že v době covidové zachránily systém zdravotního pojištění velmi významně navýšené platby za státní pojištěnce. »Připomínám, že to je jeden z dlouhodobých bodů programu KSČM. Já osobně jsem tento návrh zákona předkládala opakovaně již od roku 2016. Ani v minulém volebním období pro odpor ministerstva financí a pravicové opozice ale nebyl přijat! Ti, kteří to celá léta striktně odmítali, se to teď opravdu budou snažit prosadit?« pochybuje o slibu příští vlády stínová ministryně.

Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v úhradách poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data zveřejňovat. Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.

»Odpovědnost zdravotních pojišťoven chce budoucí vláda ještě rozšířit a zahájit diskusi o možné cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. To je ale cesta k rozdílným zdravotně pojistným plánům a rozdělení péče podle toho, kolik bude mít občan v peněžence!« konstatovala Marková.

Zároveň koalice přislíbila dokončit transformaci úhrad akutní lůžkové péče podle DRG. »Dnes je přes DRG financována zhruba polovina zdravotních služeb akutní nemocniční péče. Zároveň by se měly dál přibližovat individuální sazby jednotlivých nemocnic, podle kterých se úhrady počítají. Tento proces probíhá již mnoho let a ani současná ,pětikoalice’ nenabízí žádný zázračný urychlovací prostředek,« míní Marková.

Dostat porodnictví do minulosti

Koalice podle ní sice avizuje zavedení systematického hodnocení kvality péče i nákladů a přínosů nových technologií, které vstupují do úhrad, ovšem opět bez konkrétních řešení. »Spoléhá pouze na elektronické nástroje, sdílení informací a monitoring. To ostatně platí i u slibů o zajištění dostupnosti zdravotní péče. Nástroje, o kterých se zde mluví, se již dnes využívají jak ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, tak obcemi a kraji, ale bez větších výsledků. Faktická dostupnost zdravotní péče v oblasti stomatologie a praktického lékařství je stále největším problémem pacientů,« uvedla stínová ministryně.

Dokument zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm poskytovanou jednou osobou. »Příslib zpřístupnit péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou je pravděpodobně ústupek pirátské snaze dostat porodnictví zpátky do minulosti a k porodům doma,« dodala Marková.

Budoucí vláda se chce zaměřit také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním postižením. »V době, kdy covidová epidemie a nastávající hospodářská krize, řešená pravicovými recepty, přináší větší nároky na psychiatrickou péči, je to jistě správná cesta. Jak ovšem řešit katastrofální nedostatek odborníků na psychiatrii se již v programovém dokumentu, bohužel, nepíše,« dodala Marková.

Při vzdělávání zdravotníků slibuje příští kabinet stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Podle Markové jde o dobrý plán. Jak toho chce nová vláda dosáhnout, se však podle ní v koaliční smlouvě již nepíše.

Epidemii COVID-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní souvisí plán transformace Státního zdravotního ústavu. Podle Markové jde zřejmě o reakci na chaotické řízení země v období covidové pandemie. »Jasná autorita v České republice opravdu významně chyběla a s negativními důsledky této zoufalé neodbornosti se stále potýkáme,« dodala stínová ministryně.

(jad)