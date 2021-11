Svědectví lhostejnosti

V minulém týdnu měl v některých vybraných kinech premiéru film Svědectví, vyprávějící o těžkém životě hospodářských zvířat ve velkochovech od zrození po smrt.

Na film samotný jsem se nedostala, ale na internet dorazilo několik vskutku za srdce beroucích ukázek o hrůzách, zoufalství a beznaději zvířat a lhostejnosti, zlobě a bezcitnosti lidí.

Víte, že ročně se na území České republiky zabije 130 milionů zvířat kvůli produkci masa, mléka a vajec? Ve filmu jsou zastoupena nejčastěji zneužívaná zvířata u nás: krávy, prasata, ovce, kozy, slepice, kachny, krůty, křepelky a ryby. Film vznikal tři roky, kdy autoři z velké části pomocí skrytých kamer natáčeli ve více než 100 tuzemských chovech ve všech 14 krajích. Pozornost dostávají také tzv. domácí chovy, které jsou dle slov respondentů vystupujících ve filmu často horší než průmyslové velkochovy.

Většina spotřebitelů, když jde do obchodu, nepřemýšlí nad tím, kde se vajíčka, mléko či maso vzalo. A i když většina z nás už o nedobrých podmínkách zvířat v chovech asi slyšela, je to informace, která je pro většinu stejná, jako zemětřesení v Japonsku. Víme, že se něco děje, víme, že je to smutné, ba hrůzné, ale je to daleko a jeden člověk s tím nic nezmůže.

Sám autor projektu říká, že cesta z tohoto problému je maso prostě nejíst. To ale podle mě není úplně reálně řešení. Podle mě je problém jinde. Člověk je od přírody všežravec a maso ke svému zdravému vývoji a životu prostě občas potřebuje. Nemělo by se tedy řešit, že se to – tedy hospodářské chovy - děje, ale jak to zde funguje. Ve filmu člověk může vidět brutální zacházení, kdy zaměstnanci do zvířat mlátí tyčemi či kopou. Jak to, že podobné zacházení s domácími mazlíčky je bráno jako trestný čin, ale u hospodářských zvířat to nikdo netrestá?

Za prvé, kde není žalobce, není soudce. Navíc práce v zemědělství celkově je bohužel velmi špatně placená, často jsou zde zaměstnáváni brigádníci, a tak přicházejí lidé, kteří jinde práci pro své vystupování a chování nedostanou…

Za druhé jde o velkovýrobu, která se řídí ekonomickými ukazateli a na kterou je zákon a dozorové složky státu krátké. Cestou pro zlepšení welfare, tedy ochrany pohody zvířat, je nutná změna legislativy a její přísné kontrolování a dodržování.

A za třetí je nutné slušné ocenění všech zaměstnanců v zemědělství. Tak aby práce se zvířaty či na poli nebyla brána jakou zoufalství, ale naopak slušně ohodnoceným váženým zaměstnáním, kdy si lidé budou vážit i těch duší, které mají na starosti.

Helena KOČOVÁ