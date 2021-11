Mnohem důležitější, než »udělat«, je – »prodat«!

Před lety jsem se s tchánem, emeritním vědeckým pracovníkem a přesvědčeným komunistou hádal a dohadoval, když tvrdil, že společenský systém, založený na penězích, na úspěchu jednotlivců je mizerným systémem, systémem předurčeným k zániku. Tenkrát jsem také věřil světlým zítřkům na pozadí spravedlivé společnosti.

Už se s ním nedohaduju. Vím, před čím mě varoval. a vím, že jsem věřil lžím. Události posledních let a hlavně turbulentní události posledních dnů mému tchánovi dávají stále více za pravdu.

Ano, můj tchán jako komunista má pravdu. A když budu trochu zevšeobecňovat, komunisté v kritice současného společenského systému mají pravdu. Ale – stačí to? Stačí mít pravdu?

Vůbec nestačí!

Je jedno pravidlo: »Je důležité udělat, vytvořit, ale mnohem důležitější je prodat!« To platí nejen všeobecně v jakémkoliv konání. Ale pro nás podstatněji a prakticky ve smyslu zachování idejí a osvěty zaslepené společnosti i ve smyslu zveřejňovat, prezentovat, poukazovat, upozorňovat, připomínat a tak dále, a tak dále.

A témat, o kterých se může, ba přímo musí mluvit, je stále více. A pokud o nich nechtějí mluvit jiní, o to více o nich musíme mluvit my. Například neuvěřitelné množství lidí se vinou podnikatelských her majitelů Bohemia Energy a dalších podobných energošmejdů v nejbližších měsících, týdnech dostane do tíživé situace.

Už teď můžeme v »mainstreamových« sdělovacích prostředcích číst a slyšet, že viníkem jsou vlastníci firem (nebo Babiš, nebo komunisti). Nikde se ale nedozvím pravdu: že viníkem je mizerný společenský systém, který tu teď máme, který podmínky pro všelijakou ekonomickou špínu vytváří, obhajuje a podporuje.

KSČM by podle mého názoru neměla lidi nechávat napospas všelijakým manipulacím, kličkováním, překrucovaným zdůvodněním a tak podobně.

KSČM by podle mého měla svoji jednoznačnou pravdu náležitě »prodat«! Prostřednictvím internetu (ne každý ho používá), prostřednictvím novin, prostřednictvím veřejných vystoupení a vůbec – jak jen to půjde. Hlavně neustále, hlasitě a mezi co nejširší veřejnost.

Jan KOBYLÁK