FOTO - Pixabay

Facebook je teď Meta

A jeho šéf Mark Zuckerberg chce zpeněžit samotnou vaši existenci

Média nedávno informovala o přejmenování Facebooku na Metaverse. Kanadský pokrokový levicový časopis Jacobin se pokusil podívat na to, co opravdu je za touto náhlou změnou. Jak známo, »na francouzské obloze se nic neděje bez příčiny« (citát, kpt. W E. Jones, RAF)…

Obrat Marka Zuckerberga k »metaverse« (fiktivnímu vesmíru; metavesmíru) tvrdí, že na vrchol reálného světa dává digitální vrstvu navíc. Nová značka Meta od Facebooku však vaši realitu nerozšiřuje - chce z ní jen vysát další peníze.

Přihlásíte se a jste nahnáni do virtuálního baru, kde posloucháte, jak váš šéf vypráví vtipy. Realitní společnost metaverse-first mezitím rozprodává předražené nemovitosti ve virtuálním Londýně a hráči soupeří o nezastupitelné žetony. Vítejte v Zuckerverse - místě, o které se nikdo neprosil, ale kde možná brzy všichni strávíme spoustu času.

Facebook si změnil jméno na Meta v rámci širšího posunu směrem k tzv. metaverse - síti vzájemně propojených zážitků částečně zpřístupněných prostřednictvím sluchátek pro virtuální realitu (VR) a zařízení pro rozšířenou realitu (AR). Podle Zuckerbergových vlastních slov: »Můžete o metavesmíru přemýšlet jako o ztělesněném internetu, kde místo pouhého prohlížení obsahu jste v něm.«… Nejznámějšími příklady tohoto jevu v akci jsou virtuální kancelářské schůzky s VR brýlemi, hraní her v rozpínavém on-line vesmíru a přístup k digitální vrstvě na vrcholu reálného světa prostřednictvím AR.

Coby vlastník Facebooku, Instagramu, WhatsAppu a firmy Oculus, která provozuje virtuální realitu, plánuje holding, dnes známý jako Meta, vytvořit propojený svět, v němž se naše práce, život i volný čas odehrávají na jeho infrastruktuře a zpeněžují všechny aspekty našeho života. Prozatím je to stále věc fantazie. Přesto je to také fantazie jednoho z nejmocnějších mužů na světě - a z tohoto důvodu si zaslouží naši pozornost.

Ve vlivné eseji spekulantský kapitalista Matthew Ball píše: »Metaverse bude místem, kde se investují a budují řádná impéria a kde tyto bohaté kapitalizované podniky mohou plně vlastnit zákazníka, ovládat API/data, jednotkovou ekonomiku atd.« Což zní trochu děsivě…

Společnost Meta doufá, že tím, že kolem ní bude vznikat humbuk, budou ostatní povzbuzováni, aby projekt rozvíjeli. Je to jako postavit poštu a obchod a nazvat to městem. Doufá se, že se do jeho projektu zapojí tolik společností, že ho brzy budeme používat všichni - ať se nám to líbí, nebo ne.

Sluchátka pro každého

Metaverse není žádný blaf. Bylo by nesprávné na něj pohlížet jako na pouhý trik, který má odvést pozornost od litanie o krizích, jimž společnost čelí. Nejde ani o pouhou změnu vzhledu značky, jež má firmě dodat čerstvý nátěr třeba po vzoru společnosti Philip Morris, která se v roce 2003 přejmenovala na Altria Group…

Zuckerbergova společnost výrazně investovala do VR hardwaru a chce se stát dominantním hráčem na trhu se sluchátky. Sází na to, že jeho řada VR sluchátek a AR brýlí bude nakonec stejně všudypřítomná jako smartphony. Existují odhady, že firma už prodala pět či šest milionů VR sluchátek za cenu 300 dolarů, což by dohromady činilo téměř dvě miliardy dolarů. Ani tato odnož byznysu však zatím nevydělává; objevily se zprávy, že při zhruba deseti tisících lidech pracujících na VR přístrojích přichází firma na provozních nákladech o 5,4 až 6,4 miliardy dolarů!

Je tu skutečné riziko, že by to všechno mohlo dopadnout špatně. Spotřebitelé si technologii VR osvojují pomalu a za pár let by to mohli být jen Zuckerberg, šéf komunikace Facebooku Nick Clegg a výkonná ředitelka gigantu sociálních médií Sheryl Sandbergová - pořádající setkání v jinak prázdném metavesmíru. Goldman Sachs ale předpověděla, že průmysl VR a AR by do roku 2025 mohl dosáhnout hodnoty 80 miliard dolarů ročně při kumulativním ročním tempu růstu 40-80 %. Přinejmenším podle takových předpovědí bude metaverse víc než jen bezvýznamná PR otočka, která Metě pomůže posunout další brýle.

Tvůj život coby služba

Digitální platformy vytvářejí prostředí, v němž se naše práce, náš společenský život a naše zábava stále více odehrávají v digitálních kontextech připravených k monetizaci - zpeněžení. Základní myšlenkou metaverse je rozšířit obzor přivlastnění si lidského života do všech aspektů naší existence. Meta chce rozšířit svůj dosah z pouhé globální sociální sítě na digitální infrastrukturu každodenního života.

Zuckerberg si v roce 2005 představoval Facebook jako »internetový adresář«, který by se dal využít k »vyhledávání lidí a vyhledávání informací o lidech«. Facebook byl v podstatě databází lidí, kteří se mohli dotazovat na informace. Společnost ale také deklarovala společenské poslání, které se údajně týká jen transparentnosti. Zuckerberg popsal, jak »veškerý dodatečný přístup k informacím a sdílení nevyhnutelně změní věci velkého světa«.

V následujících letech už nebyl Facebook prezentován jako digitální nástroj, ale jako způsob, jak se lidé mohou spojit, sdílet zkušenosti a spojit se. Po politických otřesech roku 2016 začal Zuckerberg o Facebooku hovořit epochálně jako o poskytovateli globální komunikační infrastruktury pro světově historický proces: »Je to boj naší doby. Síly svobody, otevřenosti a globálního společenství proti silám autoritářství, izolacionismu a nacionalismu.«

Dne 22. června 2017 na vůbec prvním Summitu facebookových komunit oznámil Zuckerberg změnu poslání Facebooku: Od spojování lidí k budování globální komunity. Jeho obrat k metaverse je dalším logickým krokem v tomto projektu. Tehdy Zuckerberg hovořil o zajištění digitální infrastruktury komunitního života 21. století prostřednictvím facebookových skupin. Tentokrát chce Meta získat náskok před svými soupeři ve vlastnictví další generace infrastruktury pro ztělesněný internet.

Meta je Genisys

Konečným cílem Mety je, aby už to nebyla služba, kterou používáte, ale infrastruktura, v níž žijete (přesně podle posledního dílu sci-fi ságy Terminator Genisys, kde onou Metou je právě hrozba lidstvu - všeovládající systém Genisys – pozn. red.).

Jako voda pro ryby se Meta chce stát nepostřehnutelným médiem, jež prostupuje celou naší existencí. Už to nebude volba, kterou učiníte, ale spíše prostor, v němž máte volby k dispozici. Jinými slovy, není to společnost, která akci sponzoruje, ale stadion, na kterém se koná. Myšlenka je taková, že Meta bude holdingovou společností, která bude mít na starosti prosperující ekosystém vzájemně propojených produktů a služeb, všechny plynule začleněné do hybridního světa schopného bez námahy vytěžit zisk v každém bodě systému.

Mohli byste hrát hry, stahovat obsah a přihlašovat se ke službám a vše by vám bylo automaticky odečteno z účtu. Bankovní a investiční produkty by byly integrovány v metaversním světě, takže část vašeho platu by byla automaticky převedena do této světové měny.

O kousky tohoto světa by soupeřilo více společností, ale ještě silnější motivace by byla k zakládání vertikálních a horizontálních monopolů. Firmy budou klást překážky vzájemně ovladatelným službám a pro zákazníky bude pohodlnější zůstat v jedné zahradě obehnané zdí, kde je vše přenosné a propojené.

Představa, že platformy jsou neutrálními zprostředkovateli usnadňujícími transakce, byla vždy zavádějící. Ale nyní by i tato přetvářka byla minulostí, protože metaversové společnosti by hrály aktivnější roli při navrhování digitální architektury virtuálních světů. I dnešní digitální platformy jsou složitým sociálním a ekonomickým prostředím, které se vyvinulo během desetiletí výzkumu společenské psychologie. V těchto nových světech však techničtí baroni zavedou pravidla a vytvoří rozsáhlé systémy, které uživatele postrčí k chování, které je pro firmu výhodné.

Metaversní kapitalismus

Nejlukrativnější podniky digitálního kapitalismu byly v podstatě reklamní společnosti. Společnost Apple přesto uspěla s prodejem špičkových spotřebních výrobků. Obchodní model sledovacího kapitalismu Googlu a Facebooku se však místo toho snažil nabízet lidem bezplatné služby výměnou za jejich data, která by se poté analyzovala a prodávala.

Metaversní kapitalismus přinese větší posun velkých technologických firem směrem k hardwaru a infrastruktuře, neboť vlastnictví rámce, v němž lze nabízet další služby, bude stále cennější.

Nejde jen o sběr dat, ale o vlastnictví serverů a digitálních světů. Už jsme viděli, jak Big Tech začíná ve velkém utrácet za podmořské internetové kabely a datová centra, aby snížil náklady na přepravu dat.

Alphabet a Amazon utratily téměř 100 miliard dolarů, které investovaly do infrastruktury a dalších aktiv s fixní hodnotou. Myšlenka technologických firem jako štíhlých obchodních modelů, které jdou ve stopách Nike a dalších velkých outsourcingových společností, je stále zastaralejší.

Druhou zásadní změnou je růst členění zdrojů příjmů a okleštění úlohy dat a reklamy. V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo 97,2 % celkových příjmů Facebooku vytvořeno prostřednictvím jeho reklamního podnikání. Metaverse představuje širší škálu příjmových toků - od hardwaru, na němž působí, po hry, služby a obsah v něm. Meta může začít nabízet obsah založený na předplatném, může prodávat virtuální majetek a zkušenosti a může účtovat jiným společnostem za přístup do svého světa. Trychtýř pro přenos dat na reklamu bude stále existovat, ale bude součástí většího portfolia aktiv.

Platformové společnosti, které nabízely jedinou službu, budou nyní s větší pravděpodobností nabízet řadu služeb v rámci propojeného světa. Jak bude metaverse rozdělena mezi konkurenční technologické společnosti, se teprve uvidí. Těžko si lze představit, že by Meta byla ochotna nechat své konkurenty, aby si zřídili pobočku ve své části metaverse, nebo jim konkurovat za rovných podmínek. Jiní však budou pravděpodobně dychtit investovat, objeví-li se náznaky, že se hardware začíná vyplácet.

Velké investice do technologií VR a AR také vyvolají větší potřebu nejistých a špatně placených »mikropracovníků« pro výcvik algoritmů. Motorem metaverse bude fyzický a velmi reálný svět vykořisťovatelské práce - převážně dělníků na globálním jihu. Jak nedávno prohlásil Phil Jones v knize Práce bez dělníka, »skrytý příbytek automatizace« je ve skutečnosti »globálně rozptýlený komplex uprchlíků, obyvatel slumů a obětí povolání, donucený přistěhovalectvím nebo i zákonem, aby poháněl strojové učení firem jako Google, Facebook a Amazon«.

Firemní exces

Bude metaverse postavena zodpovědně? Samozřejmě, že ne. Spíše bude postavena tak, jak to bude pro Metu nejvýnosnější. Jakékoli problémy, které se objeví, budou po cestě řešeny jako záležitosti vztahů s veřejností (P. R. pro ty, kteří mají z nějakých důvodů zakázáno používat češtinu nebo se za ni stydí - pozn. překladatele), zatímco společnost tiskne peníze rekordním tempem. Koho zajímá lomení rukou několika zákonodárců, když vlastníte nejen digitální infrastrukturu tohoto světa, ale celý metavesmír?

Zuckerbergova metaverse je svět, v němž uživatelé plynule přecházejí z jednoho firemního prostředí do druhého. Zakladatel Facebooku ujistil veřejnost, že tento poslední sípot bude vybudován zodpovědně a ve spolupráci s ostatními. Ve světle laviny důkazů o provinění, které odhalila Frances Haugenová, je však těžké uvěřit, že v tento obrat věří i Zuckerbergovi nejbližší spojenci.

James MULDON pro jacobinmag.com

(Autor je docent na Exeterské univerzitě, socialista.)

Překlad Vladimír SEDLÁČEK