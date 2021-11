Důstojná reprezentantka demokracie

V pondělí ve večerních zpravodajstvích Česká televize nám vícekrát zopakovala slova Markéty Adamové Pekarové, cítící se v té době už předsedkyní Poslanecké sněmovny, že do jejího vedení nepatří dosavadní předseda Radek Vondráček (ANO). Zapsala jsem si i její slova. Prý sem patří jen ti, »kteří reprezentují důstojně - a zkušenosti z minulého období ukazují, že pan Vondráček to nebyl«. Na jiných televizních kanálech její výlev tak naplno zveřejněn nebyl, což pro ČT je charakteristické. Pozorovala jsem při tom její oči. Bylo v nich skutečně zlo, jak prohlásil bývalý prezident Klaus.

Čím si Radek Vondráček z hnutí ANO u paní předsedkyně ministrany, jakou TOP 09 beze sporu je, zasloužil tolik nenávisti? Za to, že se snažil po celé minulé období o objektivitu a demokratické přístupy ve Sněmovně? Za to, že svým prvým zástupcem jmenoval komunistu? Za to, že mezi jeho zástupci byl i Tomio Okamura? Ale v demokratickém státě by ty strany, které získaly větší počet mandátů, měly mít vždycky zastoupení v předsednictvu. Tak to v demokracii, skutečné, ne deklarované, bývá. Nebo za to, že si dovolil navštívit nemocného prezidenta a být přítomen aktu podpisu svolání Sněmovny v novém volebním období? Jistě, i za to. Udělal tímto aktem totiž něco, co mu pravá pravice nikdy nemůže zapomenout. Znovu dokázal, že prezident je duševně zcela v pořádku a uvedl ho tím vlastně zpět do úřadu. Najednou bylo zmařeno tolik úsilí o jeho odvolání nebo alespoň o zbavení pravomocí. Vondráčkova přítomnost při zmíněném aktu, tedy předsedy Sněmovny, z tohoto hlediska druhého ústavního činitele České republiky, tím potvrzovala Zemanovu připravenost. Při tom předseda Senátu Miloš Vystrčil věnoval tolik úsilí, aby byl uveden v platnost článek 66 Ústavy.

Byl tu jistě však i další důvod. Nezvolení v minulém období pana Kalouska do místopředsednické funkce. Že by právě pan Kalousek byl příkladem moudrosti a příkladnosti, lze oprávněně kritizovat. Tehdejší nezvolení mělo své opodstatnění, kauz, které se táhly za ním, bylo až přespříliš. A tak strana paní Pekarové Adamové využila svého nového postavení a Vondráčkovi vyslovila stopku. Dokázala však jen, jak to myslí ve skutečnosti s demokracií. Nemohu za to, ale s nástupem této pětikoalice, kde jednu z vůdčích rolí bude mít tato dáma, se o osud demokracie u nás docela bojím.

A zlo v jejích očích potvrzuji.

Dana LYSÁKOVÁ, členka VV ÚV KSČM za Liberecký kraj