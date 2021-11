Covidový podzim

Na celém světě zemřelo na COVID-19 nebo s covidem již více než pět milionů lidí. Pandemie se ani letos na podzim nezastavuje. Současná vlna – bůhvíkolikátá vlastně už je - vyvolává největší problémy v Evropě, kde denně přibývají statisíce případů, zejména kvůli nakažlivější variantě delta. A čísla rostou raketovým číslem i v České republice.

Přiznejme si – čekali jsme to v době léta, kdy se mluvilo o tečce za koronavirem? Mnozí jsme se nechali očkovat - a já i s celou rodinou, včetně dvanáctiletého syna. A doufali, že na podzim už k žádnému většímu šíření koronaviru, natož pak k úmrtím, nedojde. Původně se, někdy na počátku října, kdy začala rostoucí čísla povážlivě hrozit, hovořilo o »epidemii neočkovaných«. Fakta bohužel nyní ukazují, že ani očkování samo o sobě není zárukou – a mnozí vědci na to upozorňovali již na počátku celého procesu vakcinace. Stačí příklad trenéra české fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého, který již koronavirus prodělal, navíc je plně očkován, nicméně nemoc chytil znovu. Podruhé. Nicméně jeho příklad paradoxně může být argumentem pro očkování, protože populární kouč nemá žádné příznaky choroby. A takových je nás zřejmě více. Možná jsme covid nevědomky prodělali, i když jsme plně očkováni, a tudíž – jak se tak rádo říkává – máme být údajně bezinfekční. Jenže jsou i případy, kdy očkovaní lidé neměli lehký průběh choroby. To je bohužel voda na mlýn odpíračům vakcinace.

Takovou vodu bohužel nalila měrou vrchovatou i odstupující vláda, která připravila hororovou kampaň. Na sociálních sítích, v novinách a televizních spotech začala ukazovat pacienty nakažené koronavirem v té nejdrsnější podobě tak, jak je nafotili zdravotníci. Snímky mrtvých a trpících lidí jsou doprovázeny hesly jako »Měl plno výmluv«, »Podlehl dezinformaci«, »Myslela, že to nespěchá«, »Neustále očkování odkládala« nebo »Nestihl třetí dávku«. Nevím sice, jak moc etické je vyfotit trpícího nebo mrtvého člověka a pak jeho snímky zveřejnit bez souhlasu rodiny a jeho blízkých, ale ponechám tuto úvahu stranou. Spíše se pozastavím nad smyslem hesel. Mají motivovat nerozhodnuté lidi k očkování a svým způsobem je i strašit (podobně jako notoricky známé snímky s hesly na krabičkách cigaret), ovšem hlava mi nebere například heslo »Nestihl třetí dávku«. To odpírače naopak odradí! Řekne si: A za tři měsíce to bude heslo »Nestihl čtvrtou dávku«. A za další půlrok pak »Nestihl pátou dávku«.

Ovšem pozor. Pravda je, že ony zmíněné další dávky sice lidi, kteří mysleli, že už napsali onu tolik skloňovanou tečku, zřejmě nepotěší (a odpírače očkování jako celku nepřimějí změnit názor), ale navzdory tomu, že jsem coby motivační prvek toto heslo zkritizoval, zřejmě přibližuje realitu. Zdravotníci upozorňují, že se možná budeme muset přeočkovávat pravidelně, klidně každý rok či půlrok. Nevím, nejsem odborník (a koneckonců, i ti se ve svých prognózách rozcházejí), ovšem cokoli, co pomůže v boji se zákeřnou chorobou, má význam. Jen jde o to, umět to národu vysvětlit. V tom Babišova vláda příliš neuspěla. Budou to umět její věční kritici z pravicové koalice? Silně pochybuji. Vláda již od počátku naznačuje, že bude mít spíše problémy sama se sebou, než aby se rozumně přičinila o proočkovanost populace a zvolila účinné strategie v boji se zákeřnou chorobou. Spíše se bojím, že v tomto boji začneme prohrávat, protože si leccos nebudeme moci po finanční stránce dovolit. Plánované asociální kroky nového kabinetu to bohužel ve výhledu směrem k budoucnu začínají naznačovat…

Petr KOJZAR