Ještě ke střídání času

Střídání času mně vadí. Nevím proč, jestliže se většina států Evropy dohodla na zavedení jednotného času, se s touto změnou tak váhá? Je proti přírodě narušit biologické hodiny v nás a pokoušet se změnit to, co nám jako dané bylo vloženo do mozku. Příroda má svůj rytmus, a jestliže už nikdo nepotřebuje kvůli energii časový posun, proč nevrátit vše do kolejí, které nám vložila do organismu? Spor o to, zda letní, či zimní čas by měl být základem, mně připadá, jako když kluci se hádají o barvu kuliček.

Společné rozhodnutí Evropské unie je v nedohlednu, v Bruselu mají zřejmě jiné důležitosti na práci, než se zabývat takovou prkotinou. Musí přijímat usnesení o zločinnosti bývalých socialistických režimů či připravovat nařízení, z něhož nebude jasné, zda jste holka nebo kluk.

Biologické hodiny neošálíš. Jedou podle jiných pravidel. Pro někoho například změna času znamená problémy trvající řadu dní. Pro národní hospodářství oknem vyhozené miliony či dokonce miliardy věnované jen na přechod z jednoho času na druhý. A Evropská unie? Rum, nebo tuzemák? Máslo, či pomazánkový tuk? Matka číslo jedna a matka číslo dvě? Někdy se mi zdá, že svět se zbláznil a možná, že by se mně to nemělo jen zdát.

Michaela KNOTKOVÁ