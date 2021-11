Opět vinna Ruská federace

Na serveru Telegram píší: »Objevily se záběry z bělorusko-polské hranice, na kterých jsou slyšet zvuky střelby z kulometu. Také je na nich vidět, jak někdo zvedá ruku se zbraní. Není však jasné, z jaké strany hranice se střílí. Běloruská tisková agentura BelTa uvádí, že to byl polský důstojník, který střílel na migranty tábořící poblíž hranic. Polská média s odvoláním na opozičního běloruského novináře Tadeusza Giczana informují, že běloruští vojáci střílejí nad hlavami těch, kteří chtějí vstoupit do tábora.« A aby to mělo ten správný punc mediální kampaně, z celé této situace je obviněna, jak jinak, Ruská federace.

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí RF Marija Zacharovová na své sociální síti reagovala na slova polského úředníka o tom, že Rusko lže a manipuluje s fakty, a tím provokuje zesílení napětí v Evropě, že napětí v EU se zvyšuje už mnoho let.

Mluvčí polského ministerstva zahraničí vystoupil s tvrzením, že Rusko »zneužívá« krizi na hranicích. Na to Zacharovová sdělila: »Zopakuji to, co právě uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zodpovědnost za řešení migrační krize na polsko-běloruské hranici nese Západ, který ji vyprovokoval svými činy na Blízkém východě. A řešit by tuhle situaci měl při plném respektu k mezinárodnímu humanitárnímu právu. Nemusíte předstírat, že to začalo včera. Situace na východní hranici EU je jen součástí celkového obrazu. Nevidět to, nechápat a neuznávat – právě tohle je manipulace s fakty a lži. To nejhorší, co jen může být, je lhaní sám sobě.«

Zoufalost a následná drzost Západu, která nemá hranic, je vskutku neuvěřitelná. Západ a EU byla varována už při okupaci a invazi do Iráku, kde politici, ale i odborná veřejnost varovala před spuštěním obrovské migrační vlny. To se také stalo a migrační vlna Západem řízená přišla nejdříve z Turecka a následně z afrických zemí.

Je nutné opakovaně označovat viníka tohoto migračního zločinu proti lidskosti, podporované lží, že za vše může Rusko.

Roman BLAŠKO