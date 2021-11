Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Prezident Zeman bude moci přijímat návštěvy

Prezident Miloš Zeman bude od pondělí moci omezeně přijímat návštěvy. V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) bude přeložen z akutního lůžka na běžné na standardním oddělení, oznámil v tiskové zprávě mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

»Z důvodu umožnění očekávaných návštěv u pana prezidenta je na pondělí 15. listopadu plánováno jeho přemístění na oddělení dlouhodobé péče. Na lůžkách dlouhodobé péče jsou návštěvy možné, pochopitelně za striktního dodržení protiepidemických opatření závazných pro veškeré návštěvy,« napsala Mluvčí ÚVN Jitka Zinke.

Prezident Zeman byl 4. listopadu přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj, konkrétně na rehabilitační oddělení. Rehabilitační lůžka jsou lůžka akutní, vztahoval se na ně tedy zákaz návštěv, který ÚVN oznámila o den dříve kvůli koronavirové epidemii. S kandidátem na nového premiéra Petrem Fialou (ODS) proto v sobotu Zeman jednal videokonferenčně, s dosluhujícím předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) hovořil v pátek po telefonu.

Prezident Zeman se v ÚVN léčí od 10. října kvůli zhoršení svého chronického onemocnění. V pátek poskytl rozhovor Frekvenci 1 a veřejně promluvil poprvé od 1. září, kdy v Brně zahájil školní rok.

Podle lékařského konzilia se prezident Zeman nemůže naplno věnovat pracovním povinnostem. Určit prognózu vývoje prezidentova zdravotního stavu je podle něj obtížné, bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo »obtížně léčebně ovlivnitelné«. Nezbytná je podle konzilia také spolupráce pacienta.

Chirurg Pavel Pafko, který je rovněž členem konzilia, v pátek serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že Zemanovi zůstává vyživovací sonda do žaludku. Řekl také, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, naznačil, že jde o cirhózu. Podle jeho informací by měl být hospitalizovaný ještě několik týdnů.

Senátní organizační výbor vzal v úterý na vědomí doporučení ústavní komise, aby se nezabýval převodem pravomocí prezidenta, pokud se Zemanův zdravotní stav nezhorší. Komise zároveň doporučila, aby horní komora bezodkladně rozhodla o přenesení prezidentských pravomocí v případě, že Zeman podle posudku lékařů nebude schopen zastávat prezidentský úřad.

Policie v úterý zahájila výslechy zaměstnanců Pražského hradu v souvislosti s prověřováním, zda se před prezidentovou hospitalizací někdo nedopustil trestného činu neposkytnutí pomoci, informoval server iROZHLAS.cz. V úterý byl podle webu na policii vypovídat šéf ochranky prezidenta Martin Baláž, vypovídal ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš, čeká výslech kancléře Vratislava Mynáře.

Prezident Zeman podepsal pověřovací listiny se jmenováním pro velvyslance Karla Urbana do Albánie, velvyslance Zdeňka Krejčího do Středoafrické republiky, Kamerunu a Rovníkové Guiney, velvyslance Jaroslava Ludvu do Severní Makedonie a velvyslance Jaroslava Sira do Kataru. Prezident současně podepsal také odvolací listiny pro velvyslance Jaroslava Ludvu z Albánie, velvyslance Jaroslava Sira ze Středoafrické republiky, velvyslance Pavla Mikeše z Kamerunu, velvyslance Marka Skolila z Rovníkové Guiney, velvyslance Miroslava Tomana ze Severní Makedonie a velvyslance Martina Dvořáka z Kataru.

(zmk)