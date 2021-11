Premiér Andrej Babiš. FOTO - Wikimedia commons

ČR kvůli Babišovi klimatickou »fosílií dne«

Mezinárodní aktivistická síť Climate Action Network (CAN) na úvod druhého týdne klimatického summitu COP26 zařadila Českou republiku a jejího dosluhujícího premiéra Andreje Babiše mezi »fosílie dne«.

Anticenu udělila mj. proto, že Babišovo nedávné vystoupení v Glasgow podle ní spíše připomínalo projev na konferenci popíračů klimatických změn. Babiš bez špetky sebereflexe v reakci na dotaz ČTK uvedl, že klimatičtí aktivisté si nepřejí vést diskusi, ale že si jejich ceny přesto váží…

Český premiér minulý týden ve Skotsku vyjádřil pochybnosti ohledně cílů Evropské unie zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů a kritizoval návrhy Evropské komise z balíčku nazvaného Fit for 55, jehož cílem je snížení emisí produkovaných v EU o 55 % do roku 2030. Také řekl, že bez odpovědí na otázky, zda cíle nejsou příliš ambiciózní či kolik bude ekologická transformace stát, se Zelená dohoda (Green Deal) stane evropskou zelenou sebevraždou. Realizace tohoto plánu, který se týká dosažení uhlíkové neutrality, podle něj může přinést enormní společenské napětí. Problém, který Babiš odmítá chápat, ale je, že když k problému klimatické krize budeme přistupovat jako on, dojde brzy k totálnímu rozvratu našich životů, jak je známe. Dopady pandemie covidu proti tomu budou slabým odvarem.

»Když český předseda vlády Andrej Babiš využil fórum světových lídrů na COP26 k tomu, aby zelenou dohodu EU označil nikoli za 'dohodu, nýbrž ideologii', vypadalo to, jako by si COP26 spletl s konferencí popíračů klimatických změn,« uvedla organizace CAN, největší světová síť sdružení bojujících proti klimatické krizi.

Při příležitosti klimatické konference OSN aktivistická síť CAN průběžně vyhlašuje tři fosílie dne, přičemž Babiš a ČR jako celek v pondělí dostali třetí cenu za »domácí a mezinárodní snahy vyhnout se klimatické zodpovědnosti«.

Jsme v EU třetí největší znečišťovatelé

Babiš v tomto směru ukazuje na Spojené státy a Čínu, jeho země ale má v přepočtu na obyvatele třetí nejvyšší emise skleníkových plynů v EU a jejich produkci nesnižuje, píše CAN. »Zatímco se vyhýbá zmírňujícím krokům na domácí půdě, obchází pomoc nejzranitelnějším a nejvíce zasaženým zemím v zahraničí a neposkytla jedinou korunu Zelenému klimatickému fondu,« dodává organizace o ČR s odkazem na finanční mechanismus OSN pro podporu ekologické transformace v rozvojových zemích.

Babiš svůj projev ze Skotska označil za projev »z jiné planety« proti všem ostatním. A to je právě ten problém… Označením fosílie dne CAN v pondělí »ocenila« také Mexiko, které zvyšuje finanční podporu produkce fosilních paliv a otálí se snižováním uhlíkových emisí. Na prvním místě rubriky skončily společně Británie a Saúdská Arábie, a to za průběh vyjednávání ohledně budoucnosti osvětového programu Action for Climate Empowerment (ACE).

Na cestě nárůstu o 2,4 stupně

I přes sliby, které zatím přinesla klimatická konference OSN ve Skotsku, je svět na cestě k nárůstu globálních teplot o 2,4 stupně Celsia do konce století, konstatuje nově zveřejněná zpráva iniciativy Climate Action Tracker (CAT). Zvýšení teplot by se tak oproti době před průmyslovou revolucí výrazně dostalo nad hranici 1,5 stupně Celsia, kterou si jako limit stanovili světoví lídři na pařížské klimatické konferenci v roce 2015 ve snaze odvrátit nejnebezpečnější dopady klimatických změn. Informovala o tom stanice BBC.

Nic na tom nemění ani dílčí úspěchy klimatického summitu. Třeba když místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který má na starosti klimatickou politiku, v úterý na COP26 slíbil, že EU vloží 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun) do klimatického adaptačního fondu OSN. Tento fond poskytuje finance rozvojovým zemím postiženým dopady změn klimatu. EU uvedla, že peníze půjdou z unijního rozpočtu.

První návrh dohody

Glasgow hlásí, že organizátoři klimatické konference OSN zveřejnili první návrh dohody, z něhož vzejdou závěry jednání COP26. Sedmistránkový text vyzývá vlády, aby v boji proti klimatickým změnám přijaly ambicióznější plány týkající se aktuálního desetiletí. Podle agentury AP ovšem chybí shoda na konkrétních krocích v souvislosti s dříve formulovanými cíli. Podle čerstvého návrhu by měly strany »přehodnotit a posílit« národní příspěvky v tomto úsilí směrem k roku 2030. Takový postup je nutný pro »sladění s teplotním cílem pařížské dohody do konce roku 2022«. Podle vědců je k udržení globálního oteplování na 1,5 stupních Celsia potřeba snížit do roku 2030 globální produkci skleníkových plynů o 45 % oproti stavu z roku 2010.

Zveřejněný text politické dohody tuto podmínku zmiňuje, stejně jako požadavek »čisté nuly« v emisích do poloviny století. Takový stav, označovaný také jako klimatická či uhlíková neutralita, by znamenal, že lidstvo produkuje jen tolik skleníkových plynů, kolik zároveň absorbují přírodní či uměle vytvořené mechanismy.

Text také obsahuje například výzvu k postupné eliminaci »uhlí a dotací na fosilní paliva«, nezmiňuje se však o konci používání ropy nebo plynu jako takovém, píše AP. Podle ní návrh nenabízí specifické dohody ohledně tří významných cílů, které OSN nastavila před začátkem konference. Mj. »s lítostí« konstatuje, že bohaté země nedostály slibu začít do roku 2020 přispívat chudým regionům 100 miliard dolarů (asi 2,2 bilionu Kč) ročně na opatření související se změnami klimatu.

Návrh si vysloužil kritiku ze strany hnutí Greenpeace, pro které není plánem na vyřešení klimatické krize, nýbrž jen »zdvořilou žádostí, aby země možná udělaly víc příští rok«. Podle britských labouristů zase poslední hodiny přinesly »zdrcující« vystřízlivění v souvislosti s výsledky summitu. »Jsme na míle vzdálení od cesty k polovičním emisím v této dekádě,« uvedl za hlavní opoziční stranu poslanec Ed Miliband.

»Vidíme hodně batolecích krůčků. Ale nejsou to skoky, které bychom potřebovali, to ani omylem,« komentovala zase vývoj v rozhovoru s AP ředitelka programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Inger Andersenová.

O finální verzi dohody nyní budou jednat delegace téměř 200 zemí zastoupených na COP26, která končí zítra.

(rj)