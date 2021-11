125 let od narození Jožky Jabůrkové II.

Seminář Komise žen se 16. října věnoval dvěma výjimečným ženám-komunistkám, které v tomto roce mají svá výročí. První z žen je Josefa Jabůrková (1896-1942), všeobecně nazývaná Jožka, která se narodila před 125 lety. Druhou Marie Kudeříková (1921-1943), jíž nemožno říkat jinak než líbezně - Maruška. Maruška by letos na jaře oslavila 100. narozeniny.

Přednášku o nich si pro účastnice semináře pořádaného Komisí žen ÚV KSČM připravila Mgr. Eva Bartůňková, badatelka Sekce regionálních dějin KSV. Její vystoupení otiskujeme na pokračování (první část vyšla 21. října), protože bylo velmi obsažné, ale natolik zajímavé, že je škoda s ním neseznámit naše čtenáře a čtenářky. (mh)

Další Jožčini muži

V Moskvě se Jabůrková seznámila se svým přítelem Alexandrem Bubeníčkem. Bubeníček je poměrně známá osobnost. Narodil se 22. 2. 1899 za pobytu svých rodičů v Moskvě. Po návratu domů se vyučil obchodním příručím. Vstoupil do KSČ a byl funkcionářem v Komunistickém svazu mládeže. Do Ruska se vrátil ke studiu Mezinárodní leninské školy v Moskvě. Na V. sjezdu KSČ roku 1929 byl zvolen do ústředního výboru, stal se členem gottwaldovského vedení komunistické strany. Působil jako vedoucí sekretář Ostravského kraje a pak jako pracovník ústředního sekretariátu v Praze.

Věnoval se novinařině, byl vydavatelem Dělnického deníku, odpovědným redaktorem časopisu Glos Robotniczy, Svornosti, hornického listu Havíř. Po fašistickém puči ve Španělsku organizoval nábor dobrovolníků a sám tam odjel v červenci 1937. Stal se politickým komisařem baterie Karl Liebknecht a byl zabit za této občanské války na frontě u Morelly.

Dalším mužem (a druhým manželem) v Jožčině životě byl Josef Paleček. Narodil se v únoru 1902 ve Vlkavě. I on byl funkcionářem KSČ. Společně žili na Žižkově. (Na domě, kde bydleli, je stále Jožčina pamětní deska.) V počátcích okupace nebyl zatčen, ale žil v ilegalitě, jednak kvůli svým odbojovým aktivitám, jednak jako manžel zatčené ženy. Gestapo ho dopadlo v březnu 1940. Prošel deseti věznicemi a tábory, až se nakonec dostal do Buchenwaldu. Přežil a po válce vykonával různé stranické funkce.

U sochy Jožky Jabůrkové od akademické sochařky Věry Merhautové se na pražských Olšanských hřbitovech na Mezinárodní den žen scházejí levicové ženy. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

V aktivní politice

Úkoly v dělnické tělovýchově, které Jožka plnila, by samy úplně stačily pro bohatý životopis. Přesto zvládla v životě další dvě role: byla aktivně činná v politice a byla redaktorkou a literátkou.

V době V. sjezdu KSČ se Jožka spolu se svým přítelem Bubeníčkem přidala k radikálnímu křídlu Klementa Gottwalda. Ostatně to samé učinil i Jožčin budoucí manžel Josef Paleček. V té době také vstoupila do komunální politiky. Ve volbách v roce 1929 kandidovala do parlamentu, bohužel neúspěšně.

Uspěla o něco později na komunální úrovni. V roce 1931 byla na kandidátce KSČ zvolena do Ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy, jedna ze dvou žen, které byly zvoleny (druhou byla národní socialistka Marie Hliňáková). V průběhu volebního období byla Jožka Jabůrková za studijního pobytu v Moskvě nahrazena Josefem Jandou. Poslední volby před druhou světovou válkou se konaly 22. května 1938 a 12. července byla zvolena městská rada, v níž opět zasedly dvě ženy: Marie Hliňáková a Jožka Jabůrková.

Abychom ocenili úspěch těchto dvou žen, musíme si uvědomit toto: mezi lety 1918-1938 působilo v pražské městské radě celkem 147 poslanců. Z nich bylo pouze 14 žen, tj. 9 %.

Jožka na radnici hájila zájmy dělníků, chudiny. Zásadně ji neuspokojovala charita. To velmi dobře ilustruje i konflikt s národní socialistkou Františkou Plamínkovou za světové hospodářské krize. Plamínková tehdy působila v Ženské radě, která se snažila pomáhat. Mapovala si v dotazníkové akci, kdo čím může přispět: z toho vycházely peněžní a věcné sbírky, podle zásady zlo porážet dobrem. Jožka Jabůrková jejich snahu okomentovala takto: »Senátorka Plamínková, národní socialistka, vynašla recept na řešení bídy nezaměstnaných. Ve své parlamentní řeči říká: - Máme úředně hlášených 350 000 nezaměstnaných, s rodinami to činí 1 500 000 hladovějících. To je desetina našeho národa. Bylo by smutné, aby 14 lidí dohromady neuživilo jednoho hladového. Je to jen věcí organizace všech velkých dobročinných akcí. - Paní senátorka je pravá demokratka, vycházející ze zásady, že všichni občané jsou si rovni: strká do jednoho pytle všech 14, kteří mají živit 15. hladového. Baťa, Petschek, Guttmann, Preiss, je jich asi 1000, kteří mají roční příjmy od 10-20 milionů, ale polozaměstnaných dělníků, zřízenců a malozemědělců je mnohem více. Je to jen věcí organizace, říká sestra senátorka. Organizuje se tedy sbírání hadrů a žebrota u stromů lásky. Bohatí mají zapjaté kapsy a chudí dát nemohou. Je to věcí organizace, ano, zorganizovali nám celou řadu vánočních nadělení a my – zorganizujeme zaměstnané i nezaměstnané do jednotné bojové fronty, která už nyní přinesla řadu vítězství: Třinec, Frýdek, Hradec Králové, Skuteč – jsou mezníky úspěchu. Horníci v severních Čechách si drahotní výpomoc vybojovali stávkami a demonstracemi. My půjdeme jejich cestou.«

Charita jako záplata

Tento spor je bohužel znovu velmi aktuální. Jožčin útok byl trochu příliš nevlídný. Plamínková to myslela dobře, charita tehdy i dnes ukazuje laskavé srdce, lidé nejsou lhostejní a určitě nějak pomůžou. Rozhodně díky za dary do potravinové banky, dárcovské SMS, příspěvky na fond UNICEF, příspěvky dětem na školní obědy atd. Ale jsou to záplaty a zcela uniká, co je skutečným problémem. Na to Jožka, byť třeba trochu prudce, upozornila. Krize a chudoba potřebuje jiné řešení než charita při zachování nespravedlivého řádu. A tady Jožka uhodila hřebíček na hlavičku a vyjádřila se naprosto přesně.

Citovaná řeč je velmi radikální. Byl to planý radikalismus? Víme, co je opoziční pokřikování. Podle dobových svědectví se přesně toho Jožka nedopouštěla. Řečnila plamenně a barvitě. Ale ve své funkci zastupitelky vždy hledala reálné řešení, vždy myslela na to, jak své návrhy financovat.

Podle svého dlouhodobého zájmu se zaměřila hlavně na chudé pražské děti. Byla členkou komise kulturní a školské. Z dlouhodobého hlediska viděla jako řešení zvýšit zaměstnanost a životní úroveň zaměstnaneckých rodin obecně. Např. v roce 1938 Jabůrková předložila návrhy k posílení sociálních složek rozpočtu Prahy.

Krátký seznam konkrétních cílů, o které Jožka Jabůrková usilovala:

Výstavba infekčního pavilonu na Bulovce.

Urychlení zákona o povinném očkování dětí.

Otevření družin pro děti v době letních prázdnin.

Prodloužení platnosti lístků městské hromadné dopravy ve večerních hodinách.

Oprava školy Na Pražačce.

Přidělování bytů obyvatelům nouzových kolonií.

Zlevnění plynu a elektřiny zejména z městských elektráren a plynáren.

Vyplácení výchovného na všechny děti.

Poskytování nezaměstnaným osobám s omezenou zdravotní schopností oděvu a obuvi při nouzových pracích.

Výstavba levných bytů v Praze 11.

Poskytnutí slevy v tramvajích dělníkům.

Snížení činží a odstranění zdravotních závad v obecních domech.

Zvýšení dotace školám na školní pomůcky.

Vydláždění chodníků a zařízení jeslí v Praze 11.

Zřízení další třídy ve škole v Braníku.

Výstavba lávky pro pěší v Praze 8.

Snížení splátek za plynové masky či na zavedení povinného očkování proti záškrtu.

Jožka mnohokrát na radnici otevřeně vystoupila proti tehdejšímu primátoru Baxovi i proti primátoru Petru Zenklovi (národní socialista) a proti sudetskému Němci, univerzitnímu profesoru Josefu Pfitznerovi. Několikrát musela k soudu, byla i vězněna, pronásledování si užila již za první republiky.