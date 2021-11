Očkovaný versus neočkovaný

Dlouho jsem přemýšlela, zda se vyjádřím nebo nevyjádřím k nastalé situaci »OČKOVANÝ VERSUS NEOČKOVANÝ«. Je to téma, které rozděluje společnost pomalu více než politika nebo sport. Mám pro vás dvě důležitá sdělení – za prvé – nikoho nebudu nijak perzekvovat nebo znevýhodňovat za jeho svobodné rozhodnutí, za druhé – jsem pro očkování. Nejen proti covidu, ale očkuji a přesvědčuji lidi k očkování proti chřipce, zápalu plic, klíšťové encefalitidě, žloutence, nádoru děložního čípku, tetanu, černému kašli…

Žádná očkování, která nabízím a snažím se pacientům v dobré víře vnutit, nejsou žádnou neodzkoušenou či experimentální vakcínou. A všemi vakcínami jsem buď já, nebo členové mojí rodiny očkováni, tudíž nenabízím nic, co bych sama neměla nebo tím nebyli očkováni ti, na kterých mi nejvíce záleží, moje děti. Z tohoto důvodu si právě dovoluji apelovat na vás neočkované, abyste ještě jednou zvážili své rozhodnutí ohledně očkování proti covidu. Mám tříleté a roční dítě, očkovat se nemohou a opravdu velmi nerada bych je jakýmkoliv způsobem ohrozila a nakazila covidem. Ti, co se u mě léčili, vědí, že jsem ordinovala v podstatě za jakkoli komplikované situace, v práci jsem byla těsně před porody a ihned po nich. V tomto bych ráda pokračovala, nechci v žádném případě své pacienty nechat bez lékařské péče. Snažím se všem vycházet všemožně vstříc, teď ale potřebuji já pomoc. Sama jsem covid prodělala těsně před porodem, porod jsem měla kvůli tomu velmi komplikovaný a málem jsem vykrvácela a mé dítě bylo též smrtelně ohroženo, špatně dýchalo. Jsem očkována již i třetí dávkou, chráním se, jak nejlépe dovedu, a o sebe se skutečně nebojím. Nechť je můj příběh k zamyšlení pro všechny – téměř každý má v rodině starou nemocnou babičku, kterou by nakažení covidem mohlo stát život, nebo malé dítě či onkologicky nemocného příbuzného, který je léčen chemoterapií a nyní se nemůže očkovat a covid by ho pravděpodobně zabil…

Jak jsem psala již na začátku, nikoho nebudu perzekuovat, všem pacientům se u mě dostane stejné péče, ale zároveň se budu snažit chránit očkované a neočkované budu přesvědčovat, že jedinou cestou k normálnímu životu beze strachu je očkování. Zároveň nesmíme zapomínat, že existuje mnoho dalších nemocí, které jsou bohužel právě kvůli covidu poddiagnostikovány či přehlíženy a to zejména pak u očkovaných, protože téměř celý čas řeším v ordinaci covid. Není prohra se nechat očkovat, prohra je zemřít vlastní hloupostí či někoho zabít.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsem se rozhodla znovu se aktivně zapojit do očkování. Je to nesmírně administrativně i logisticky náročné, narušuje to i chod ordinace. Proto prosím, přistupujte všude k této prevenci, kterou vám nabízí společnost, zodpovědně a nechte se očkovat.

Kateřina JIROUSOVÁ, lékařka