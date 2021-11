Zlo v očích a volby

Prý exorcismus to nebyl. Pro vysvětlení - exorcismus je úkon, jenž má za cíl z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly. A ten to prý nebyl, ale běžný úkon, jenž podle slov katolického faráře Piotra Henryka Adamczyka z Votic, nepřesně mluvícího česky, jde o »standardní vysvěcení, běžně to lidé chtějí třeba do nového bytu nebo kanceláře. Požehnal jsem jim, aby se tam pracovalo dobře, klidně«. Jenže to by nesměl u toho být nově zvolený předseda klubu Jakob, který rychle vysvětlil, že »kanceláře jsme nechali vysvětit, abychom i v duchovní rovině udělali tlustou čáru za působením komunistů v Poslanecké sněmovně. Komunistická ideologie je zrůdná…« Zrůdná je tedy sociální rovnost.

Takže přece jen vymýtání. Od strany, která by se za normálních voleb, nebyla-li by přílepkem v koalici vedené ODS, do Sněmovny vůbec nedostala a jež sebou do voleb táhla balvan Kalouskovy nepopulárnosti a Ferriho »přešlap«, to je vskutku originální vysvětlení. Nedivím se dokonce Václavu Klausovi, že v očích jejích vůdčí představitelky odhalil »zlo«. Tady, při zmíněném aktu, přece vůbec nešlo o »požehnání k dobré práci«, ale o proklamaci politického názoru pidistrany, jíž TOP 09 se svými čtrnácti poslanci je.

TOP 09 vyhnala tedy kropenkou, ve 21. století, tortura a autodafé nejsou v módě, »zkažený vzduch«, který tu zbyl po komunistech a proklamovala, za pomoci kněze, že už nikdy komunisté sem do Sněmovny nevstoupí. Nezáleží to sice na voličích této strany, ale proč by to nemohla »vymodlit u Nejvyššího«.

Potíž ovšem je, že třeba žádný »Nejvyšší« není nebo má jiné starosti. Svého času také namísto pekla Osvětimi a Birkenau přece také řešil zřejmě něco důležitějšího. TOP 09 se ovšem potřebovala tímto aktem zviditelnit. Její předsedkyně, která na adresu bývalého prezidenta pronesla dehonestující věty: »Václav Klaus? A kdo to je?« potřebuje přece nějaké »entré«.

Paní Markéta Pekarová Adamová! Rozhodná žena, velitel grupy topáků si prosadil kandidaturu na nejvyšší funkci ve Sněmovně. Hlasovali pro ni i představitelé opozice. Tak je to přece demokratické! Jenže co s demokracií, když nastupuje msta? Tedy u těch, co se nazývají demokraty. Dohoda nedohoda, zvyklost nezvyklost, demokracie nedemokracie. My, tedy TOP 09 a její spojenci, jsme většina, a tak můžeme všechno. V minulé Poslanecké sněmovně hlasování pro Miroslava Kalouska – kandidoval na místopředsedu – nedopadlo přece dobře. Facka se musí vrátit! A tak ústy paní Pekarové Adamové jsme se dozvěděli, že dosavadní předseda Vondráček (ANO) nebude zvolen, protože nepatří mezi důvěryhodné osoby. A když hnutí ANO ustoupilo a navrhlo Karla Havlíčka, našla si také důvod, proč ho nezvolit. Je přece ministrem, ministrem Babišovy vlády, tedy té, která čtyři roky vadila svými opatřeními kapitálovým skupinám, které zastupovala a zastupuje v parlamentu »topka«. Ani on nesmí tedy být členem vedení Sněmovny. Není důvěryhodný a nezastupoval by zřejmě správně republiku navenek. A je tu jakýsi paragraf, který tomu brání. Vždyť přece až do podivného rozhodnutí poslanců o zákazu dostavby JE Dukovany nedat nabídku ruským a čínským firmám se právě o jejich možnosti zajímal a tím zradil naše americké přátele, kteří o tento kšeft mají zájem.

A kandidující předseda Okamura? Netáhne s partou, je svůj, svérázný. Byť jistě v mnohém s ním nelze souhlasit, ale jeho strana byla zvolena skoro deseti procenty voličů. A to není málo. Jenže on opravdu táhne s jinou partou.

Kdo je tedy podle paní, které opravdu zlo čiší z očí - díval jsem se při jejím vystoupení do nich po celou dobu - schopný zastupovat republiku a musí být čistý, příkladný, důvěryhodný? Ten, koho uzná paní Pekarová Adamová? Podle všeho ano. Stejně jako předseda Senátu Miloš Vystrčil i ona je vzorem demokratičnosti a zárukou »svobody«. Jenže každá svoboda, která je závislá na lidech, kteří jsou plni nenávisti a osobních ambicí, »stojí na vodě«. Dříve nebo později bude chtít někoho utopit. Dnes to byli komunisté, Vondráček a Havlíček, Okamura. Proto za jejího vedení Sněmovny se máme na co těšit, protože demokracie vzala za své a zůstalo jen »zlo v očích«.

Jaroslav KOJZAR