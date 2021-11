Vzdělání a výchova prioritou. Skutečně? A jaké?

Z komentářů představitelů budoucí vládní koalice plyne, že jejich významnou prioritou bude vzdělávání a výchova. To by bylo chvályhodné, kdyby bylo současně řečeno jak a v jakých směrech. Zatím jediné podrobnější vyjádření je to, že »učitelé budou dostávat výdělky na úrovni 130 % průměrné mzdy«. To je velmi chabé a nedostatečné. Příčící se základním zákonitostem ekonomické kalkulace a ekonomického myšlení.

Nemělo by na prvním místě být objasněno, jakou kvalitu od výchovně vzdělávacího procesu očekáváme, na jakých principech je chceme budovat a hodnotit? Jaký systém nastolit? Nebo je snad stávající systém neustálého růstu financí pro školství bez ohledu na jeho tristní výsledky normální? Je obhajitelné plošné, rovnostářské zvyšování platů v situaci fatální nekompatibility obsahu výuky a získaných znalostí a dovedností nejen na vysokých a středních školách, ale nyní již i na 1. stupni? Neměla by být prioritním kritériem znalost projevená dovednostmi, uměním přemýšlet a aplikovat, schopností logické analýzy a podobně namísto dogmatického lpění na memorování mnohdy již překonaných dat a faktů?

Věřím, že se mnou bude souhlasit i většina učitelů, kteří ve významné části nejsou spokojeni s tím, do jaké pozice se po převratu dostali. Ale většinou mlčí. Proč? Není to proto, že se z výchovy a vzdělávání stalo významné politikum sloužící zájmům té skvadry, která aktuálně drží kormidlo moci? Nebo to, že se mnozí o své místo bojí?

Vzdělání je souhrnem znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím výuky a studia. Není tedy omezováno pouze na oblast školství, i když to je jeho základním poskytovatelem. Naopak výchova je cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly i osobní život. Jejich společným jmenovatelem je ovládnutí schopnosti samostatně myslet, uvažovat, jednat a rozhodovat se. Nejlepší motivací zejména pro vzdělávání je pochopit jeho smysl.

Náš výchovně vzdělávací systém bohužel svou nekoncepčností a roztříštěností neumožňuje plnění jeho odborných cílů. Zvláště zohledníme-li ještě soukromé a církevní školství, celoživotní a firemní vzdělávání. Jejich faktická nesystémovost, disfunkční tříštění je dalším prvkem, který znamená naše rostoucí zaostávání za západní Evropou, zejména pokud se výstupů týče. Potenciálně nejhorší asi je stav, kdy společnost většinově necítí potřebu kvalitnější, komplexnější a apolitické výchovy a vzdělávání. Promývání mozků současným režimem i v tak triviální podobě, jako je součet tří položek v nákupu prostřednictvím mobilu není jen odrazem arogance moci, ale především lidské hlouposti.

Ladislav ŠAFRÁNEK