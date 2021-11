Tady není Německo!

Nová koalice si úspěšně rozděluje korýtka a činí kroky bez ohledu na předstíranou pokoru před volbami.

Začali také kádrovat. Toho nechceme do vedení Poslanecké sněmovny. My máme 108 poslanců, tak si trhněte! Jejich vítězství je však falešné. Skoro milion hlasů občanů zůstal před branami Sněmovny. Prý jim budou naslouchat. Svoje naslouchání předvádějí právě u kádrování vedení Sněmovny. A to u těch voličů, kteří své zastoupení ve Sněmovně mají. U těch voličů, kteří nemají, očekávám za chvíli pojem typu: Návrat nežádoucí, nebo Zvláštní zacházení. Však předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová srovnává už nyní český parlament s Bundestagem. A to ještě před hlasováním o tom, zda bude jeho předsedkyní. Jejím snem po likvidaci Visegrádské skupiny bude zřejmě stát se spolkovou republikou Německa.

A tihle nám chtějí vládnout. S ohledem na stav naší kultury, školství a manipulací médií se nedivím, že vyhráli. Ale zvítězit taktikou je jedna věc, a naplnit své protichůdné sliby věc druhá. Již jejich úvodní chování ukazuje, že se vydáme slovenskou cestou vlády slepené pravice.

Zdeněk MILATA